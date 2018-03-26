Более 20 стран мира поддержали Британию и высылают российских дипломатов

Уже более 20 стран мира заявили о своем решение выслать российских дипломатов в ответ на отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Так, США приняли решение выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть российское консульство в Сиэтле. Как известно, Британия уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Об этом пишет в своей статье, . посвященной данному дипломатическому вопросу Сергей Сидоренко. Первоначально статья была опубликованной на страницах «Европейской Правды».

Канада решила применить меры в отношении семи россиян. Страна выдворяет четырех дипломатов РФ, которые работают в посольстве РФ в Оттаве и генконсульстве РФ в Монреале, а также отклоняет заявку трех россиян, которых российское правительство хотело включить в свою дипломатическую миссию в этой стране.

Украина в знак солидарности с Британией и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС выдворяет 13 российских дипломатов.

Германия, Франция и Польша высылают каждая по четыре российских дипломата. Чехия и Литва – по три дипломаты РФ.

По два российских дипломата выдворяют Нидерланды, Дания, Италия и Албания.

Швеции, Хорватии, Румынии, Финляндии, Эстонии заявили, что каждая вышлет по одному российскому дипломату.

Латвия решила выдворить российского дипломата и расширить черный список невъездных россиян.

Еще две страны, как ожидается, обнародуют решение впоследствии – Испания высылает 2 дипломатов и даже Венгрия – одного.

По данным европейских СМИ, в ближайшее время этот перечень может еще вырасти.

«Гуляй Поле»