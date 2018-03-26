Россия нон грата. Ответ друзей Британии на теракт в Солсбери

В конце прошлой недели на саммите Евросоюза было принято неформальное решение об объявлении персонами нон грата российских дипломатов, а также псевдодипломатов, то есть замаскированных разведчиков с диппаспортами. Мы не зря называем это решение «неформальным».

Дело в том, что в ЕС любое решение в сфере внешней политики нуждается в одобрении консенсусом. То есть даже одна страна, которая выступит против или хотя бы попросит о дополнительных консультациях, сможет заблокировать принятие общего решения ЕС, пишет Сергей Сидоренко на страницах «Европейской Правды».

В Евросоюзе есть страны, которые предпочитают не вводить дальнейшие санкции против России, и их немало. Пример – Австрия. Вена традиционно избегает конфликтов с Кремлем, а сейчас, когда в составе правящей коалиции есть ультраправые – и подавно. Поэтому заявление федерального канцлера Себастьяна Курца о том, что он не считает возможным присоединиться к этому решению, совсем не удивляет.

Но единство остальных поражает настолько, что дает основания говорить: мир прошел точку невозврата.

Масштабы процесса

До последнего момента руководство ЕС не разглашало масштаб этого решения.

Президент Европейского совета Дональд Туск по окончании саммита заявил лишь, что эта идея обсуждалась и нашла поддержку части стран-членов. На уточняющий вопрос о том, сколько именно государств примут в нем участие, он ответил философски: «Больше чем одна».

Правда, в субботу появились первые слухи о том, что солидарность может быть значительной.

Британское издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что аж до 20 стран могут ввести дипломатические санкции против России.

По договоренности, все столицы дождались обеденного времени, и уже тогда сообщили о решении.

Дело в том, что некоторые государства для начала демарша против России должны были завершить внутренние процедуры – например, премьер или глава МИД должен был получить согласие правительства или соответствующих спецслужб.

Хотя этой паузы хватило не всем: некоторым лидерам стран-членов ЕС понадобится еще несколько дней, чтобы убедить свои правительства, сообщил Дональд Туск.

«Сегодня 14 государств-членов решили выслать российских дипломатов в качестве прямого продолжения дискуссии на саммите ЕС на прошлой неделе о нападении в Солсбери. В ближайшие дни и недели не исключены дополнительные решения о выдворении дипломатов», – заявил он.

Более того, движение «Накажи российских дипломатов» вышло за пределы европейского континента. Но об этом дальше, сначала – разберемся, какие из стран-членов ЕС решили присоединиться к общему решению, даже понимая, что каждая из них столкнется с ответом России. Тем более, что российский МИД заранее их об этом предупредил.

Европейская солидарность

Еще до того, как решения о санкциях были обнародованы, отдельные страны-члены ЕС поспешили заверить своих граждан: они будут высылать не дипломатов, а… сотрудников спецслужб. С таким заявлением, в частности, выступил премьер Чехии Андрей Бабиш. «Использовать слово «дипломат» неправильно. Это люди, которых можно назвать незадекларированными разведчиками», – заявил он.

Но стоит отметить: российские псевдодипломаты (даже если на самом деле они – разведчики-резиденты) все равно имеют дипломатический статус. Поэтому когда какая-либо столица объявляет нескольких сотрудников посольства РФ персонами нон грата, то может быть уверенной: через несколько дней будет ответ из Москвы. Россия выгонит со своей территории точно такое же количество дипломатов этой страны.

И поэтому для стран-членов Евросоюза это – довольно болезненный шаг. Особенно когда они делают этот шаг не из-за собственных мотивов, а в знак поддержки союзника, в данном случае – Великобритании.

Символично, что одной из первых о новых санкциях объявила Германия.

Берлин наказал четырех дипломатов РФ, объяснив свой шаг солидарностью с Великой Британии, с одной стороны, и недостатком сотрудничества с РФ в вопросах химического оружия – с другой. В МИД Германии отметили, что им «нелегко далось это решение».

Далее – перечень других государств, которые присоединились к санкциям.

Латвия выдворила секретаря посольства РФ и расширила черный список невъездных россиян. Литва выдворила трех российских «дипломатов» и ввела санкции против десятков россиян. Эстония выслала военного атташе России.

Польша объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата. Чехия – трех, подчеркнув еще раз, что это – разведчики, которые работают под прикрытием.

Нидерланды выслали двух офицеров российской разведки. Не менее двух российских дипломатов выдворила Дания. Франция наказала четырех дипломатов РФ, приказав им в течение недели покинуть территорию страны. И даже Италия, которая сейчас находится в процессе смены власти, заявила, что высылает двух российских дипломатов.

Финляндия, Румыния и Хорватия, Швеция наказали каждая по одному работнику посольства РФ. Еще две страны, как ожидается, обнародуют решение впоследствии — Испания (2 дипломата) и Венгрия (1). По данным европейских СМИ, в ближайшее время этот перечень может еще вырасти.

Не только Европа

На саммите Европейского Союза, который состоялся на прошлой неделе, были достигнуты договоренности исключительно между государствами-членами ЕС, но это не означает, что «антипутинская коалиция» ограничивается лишь нашим континентом.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй на прошлой неделе не зря вела переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Итак, в понедельник США присоединились к «флешмобу» по наказанию России за применение химического оружия в Британии.

Причем удар США оказался самым сильным.

Вашингтон принял решение о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также закрыл последнюю дипмиссию РФ на западном побережье страны – в Сиэтле.

48 российских дипломатов, работавших в Вашингтоне, и 12 из постпредства России при ООН должны покинуть страну в течение семи дней. Судьба тех россиян, которые работают в Сиэтле, не уточняется – возможно, им позволят переехать в Вашингтон на должности, которые теперь стали вакантными.

Принудительное закрытие консульства – это очень жесткий шаг в двусторонних отношениях, но США применяют его уже второй раз за два года: в сентябре 2016 года администрация Обамы заставила Россию закрыть консульство в Сан-Франциско.

«США осуществляют этот шаг совместно с нашими союзниками и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией химического оружия военного класса на территории Соединенного Королевства», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

К акции присоединилась также Канада, отсюда высылают четырех российских разведчиков под дипприкрытием. Из стран вне ЕС известно о решении Албании (2 дипломата). Кстати, этот шаг поддержала и Украина, объявив о выдворении 13 российских дипломатов.

Что в итоге?

Когда серия сообщений о высылке дипломатов завершилась, министр иностранных дел Великобритании распространил сообщение, подытожившее этот насыщенный дипломатический день.

Борис Джонсон заявил, что скоординированная высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является «крупнейшей коллективной высылкой российских шпионов, когда-либо имевшей место».

«Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников войдет в историю как крупнейшая коллективная высылка российских шпионов, когда-либо имевшая место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно», – написал он.

Вместе страны-союзники выслали более 130 «росдипломатов», и эта цифра растет.

Конечно, это не значит, что дипломатические санкции смогут изменить политику Кремля. Такое скоординированное решение серьезно подорвет российскую разведывательную сеть, но никто не надеется, что оно изменит идеологию Путина.

В то же время важность сегодняшнего дня для дипломатии сложно переоценить.

Мир продемонстрировал, что он изменился. Запад пока не может изменить Россию, но теперь – воспринимает ее такой, какая она есть. Назад дороги нет, и ни о каком business as usual теперь нет и речи – даже в тех странах, которые до последнего считались «форпостом Кремля».

Сергей Сидоренко «Европейская Правда»