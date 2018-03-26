Российским военным на Донбассе приказали сдать паспорта

СБУ обнародовала записи перехватов телефонных разговоров между российскими военными на Донбассе, где прозвучал четкий приказ о сдаче общегражданских российских паспортов военнослужащими оккупационных подразделений.

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи перехваченных переговоров террористов группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает «Левый Берег».

«СБУ получила очередные доказательства присутствия российских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых «Д/ЛНР». На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы – срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на территории ОРДЛО, и получить документы прикрытия – паспорта фейковых республик», – сообщает пресс-центр СБУ.

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов сообщил в эфире «112 Украина», что записанных разговоров на самом деле гораздо больше. В них указывались в том числе и должности участников так называемого «9-го отдельного мотострелецкого полка 1-го армейского корпуса МО «ДНР». Записи были сделаны 23 марта, уточнил Гуськов, из чего следует, что приказ был сдать паспорта до 24 марта.

Эти записи являются очередным доказательством присутствия российских военнослужащих на Донбассе, подчеркнул Гуськов.

«По данным СБУ, на сегодня численность российско-террористических войск составляет почти 38 тысяч, в том числе российских советников и инструкторов, численность которых более 2 тысяч человек», – напомнил он.

В СБУ уверены, что обнародование полученных записей крайне важно для формирования правильного представления о том, что на Донбассе против украинских военнослужащих воюют в том числе кадровые военные подразделения и представители спецподразделений РФ.

«Левый Берег»