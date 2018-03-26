В МИД Украины рассказали о шпионской деятельности российских дипломатов

Все 13 выдворяемых из Украины дипломатов являются сотрудниками российских спецслужб. Украинские контрразведывательные службы предоставили МИД Украины соответствующие доказательства шпионской деятельности высылаемых дипломатов.

13 российских дипломатов, которых выдворяют из Украины, являются представителями спецслужб РФ. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, кто остался… Мы получили доказательства – все 13 являются представителями российских спецслужб. В ближайшее время состоится их выдворение с территории Украины», – рассказала она.

По словам Бецы, в понедельник МИД вручит соответствующие ноты временному поверенному РФ в Украине и объявит дипломатов персонами нон грата.

Как сообщалось, Украина решила выдворить 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Одновременно США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов по той же причине.

«112 Украина»