В Кремле отреагировали на обвинения в цензуре новостей из Кемерово

Пресс-секретарь президента России Песков назвал утверждения о запрете на передачу «плохих новостей» из Кемерово – «полной чушью». Тем временем в сети появилось видео первых минут пожара в Кемерово.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположения о том, что Кремль дал установку российским телеканалам не рассказывать о трагедии в Кемерово. Об этом он заявил журналистам в понедельник, сообщает РИА «Новости».

«Это совершенная глупость», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать новостную сетку федеральных каналов, где накануне было мало сюжетов о трагедии в Кемерово, и озвучиваемую в связи с этим версию о том, что на центральном ТВ РФ есть запрет на плохие новости.

Песков заявил, что сам видел сюжеты о Кемерово в новостных программах.

«Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стал понятен ужасающий масштаб этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это. Я не знаю, что обсуждается, я видел материалы про это», – подчеркнул он.

«Что касается запрета на плохие новости – это полный абсурд, абсолютно. Не понимаю сути вопроса», – добавил он.

Следственный комитет России, в свою очередь, отчитался о первых результатах расследования уголовного дела. На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Кроме того решается вопрос о задержании пятого подозреваемого – охранника, который при получении сигнала о пожаре отключил пожарную сигнализацию.

Отмечается, что следствием «уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям».

Как известно, 25 марта пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово унес жизни 64 человек, среди которых не менее 9 детей.

То, как освещали пожар российские телеканалы, отследило издание «Медуза».

В частности в эфирной сетке Первого канала в воскресенье нет новостей между 12:00 (в это время по Москве начался пожар) и 21:00, когда выходит итоговая программа «Воскресное время». Телеканал не прерывал вещание, поэтому первые новости о случившемся в Кемерово появились только в вечернем эфире. Сюжет о пожаре занял три с половиной минуты, он шел четвертым после итогов выборов и двух репортажей об отравлении россиян в Солсбери.

Утром 26 марта сюжеты из Кемерово открыли выпуск новостей Первого канала.

На «России 1» первые новости о Кемерово появились также только в итоговой аналитической программе «Вести недели». Сюжет занял более трех минут.

РИА «Новости»