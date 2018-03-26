В Британии начались аресты российской собственности

В Британии проводятся аресты собственности российских граждан происхождение которой вызывает у британских властей серьезные сомнения. Выданы судебные ордера на арест такого имущества.

Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России неизвестного происхождения. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллинне министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, информирует «Delfi».

«В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы», – сказал Уильямсон, отвечая на вопрос, планирует ли Лондон осуществить реальные шаги в отношении сомнительного российского имущества в Британии.

«Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача состоит в том, чтобы учесть все приобретенное непонятным способом имущество, и для этого уже сделаны необходимые шаги», – добавил министр.

Как известно, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания выслала из страны 23 дипломата.

Британию поддержало большинство стран ЕС. Польша заявила о выселке из страны 4 российских дипломатов.

К инициативе стран ЕС присоединились США, администрация Трампа поддержала намерения ЕС. Президент Украины Петр Порошенко объявил о выселке 13 российских дипломатов.

«Delfi»