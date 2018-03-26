Польша приняла решение о выселке российских дипломатов

Четырех сотрудников российских дипломатических миссий в Польше объявили персонами нон грата. Они будут высланы из страны в ближайшее время.

Польша решила выслать четырех российских дипломатов в ответ на отравление российского шпиона в Солсбери. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

МИД Польши приняло решение о высылке российских дипломатов.

«Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 году четыре члена дипломатического персонала Российской Федерации в Республике Польша были объявлены персонами нон грата на территории Республики Польша», – говорится в сообщении.

Решение Министерства иностранных дел было продиктовано солидарностью с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и с союзниками по ЕС и НАТО, говорится в сообщении.

«Министерство иностранных дел абсолютно осуждает нападение с применением химического оружия против Сергея Скрипаля. Атака в Солсбери показывает, что подобная непосредственная угроза для территории и граждан государств-членов ЕС и НАТО может произойти где угодно», – отмечается в заявлении.

Украина приняла решение выслать из страны 13 российских дипломатов.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что «очень вероятно» Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

По данным СМИ, Польша, страны Балтии и Франция могут принять решение о выдворении российских дипломатов. Администрация Трампа так же поддержала решение стран ЕС.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

МИД Польши