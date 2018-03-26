ОРДЛО не перешло на летнее время

Это отражается на графике работы КПВВ на линии соприкосновения украинских и российских оккупационных сил на Донбассе. Граждан просят обратить на этот факт внимание при планирование поездок в ОРДЛО.

Госпогранслужба предупреждает, что представители ОРДЛО не изменили график работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда после перехода Украины на летнее время. Поэтому со стороны ОРДЛО пропускные операции начались на час позже, чем со стороны Украины, сообщает пограничное ведомство Украины.

«На линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей подразделения Госпогранслужбы вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда. Но пограничникам стало известно от путешественников, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время скопления транспортных средств перед КПВВ нет, скорее всего, из-за выходного дня.

Вместе с этим Госпогранслужба просит граждан учесть эту информацию для планирования поездок, поскольку трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ, особенно с началом новой рабочей недели.

Как сообщалось, Украина в ночь на воскресенье перешла на летнее время — в 3:00 стрелки часов перевели на час вперед.

В России сезонных изменений времени нет с 2011 года.

ГПСУ