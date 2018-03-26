Украина высылает из страны чертову дюжину российских дипломатов

Присоединяясь к инициативе Великобритании, уже поддержанной многими странами ЕС и США, Украина намерена выслать из страны чертову дюжину российских дипломатов.

Украина высылает 13 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, на территории которого было совершено покушение на убийство с применением химического оружия. Об этом сообщает «Левый Берег».

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери Украины в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые остались. Потому что, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены», – заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Гуляй Поле» напоминает, что 20 стран ЕС договорились о совместных действиях в адрес России после химической атаки Солсбери, эти страны намерены выслать российских дипломатов. Эту инициативу подержала и администрация президента США Трампа.

Накануне вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подробно объясняла почему Украина не принимает решения о том, что бы выслать российских дипломатов из страны.

«Левый Берег»