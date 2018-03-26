Невольная скрепа. Путин как объединитель ЕС

Европейский Союз, дестабилизация которого является одной из главных целей путинской внешней политики, существует и сопротивляется

Высылка российских дипломатов из стран Европейского Союза и — возможно — Соединенных Штатов станет беспрецедентной демонстрацией единства Запада. Единства, о котором в последние годы уже начали забывать. И которое после «Брексита» вообще было поставлено под сомнение.

Однако оказалось, что объединиться перед вызовом гораздо проще, чем найти взаимопонимание по экономическим вопросам или по вопросам функционирования структур Европейского Союза.

При этом путинские доброжелатели в ЕС никуда не делись. На саммите ЕС, где пытались найти компромисс по поводу ответных мер после атаки в Солсбери, они проявили себя в полной мере. Но даже их попытки смягчить последствия действий Запада превращаются в свою противоположность.

Источники утверждают, что первое в истории решение отозвать посла ЕС из Москвы для консультаций родилось чуть ли не из политического анекдота. Оно стало реакцией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предложение федерального канцлера Ангелы Меркель отозвать послов стран-членов ЕС из российской столицы. Орбан — чтобы подчеркнуть всю бессмысленность такого шага — поинтересовался, почему тогда не отозвать посла ЕС. И к его искреннему удивлению, эта идея была поддержана коллегами.

Идея высылки российских дипломатов из стран ЕС родилась из другой дискуссии. Первоначально предлагалось выслать дипломатов, которые работают при европейских институциях. Но здесь уже решительно воспротивился премьер-министр Бельгии Шарль Мишель — который, кстати, совсем недавно посещал Москву и встречался с Путиным.

Дело в том, что высылка любых дипломатов из Брюсселя — это ответственность Бельгии, а не всего Евросоюза. И Мишель резонно поинтересовался у коллег, почему только его страна должна взять на себя груз конфликта с Москвой. С его доводами согласились, появилась идея высылки дипломатов из всех стран Евросоюза. Понятно, что и в этом случае действия каждой из стран будут различны по степени жесткости.

Но сам жест — серьёзный и унизительный для Москвы. Путину придётся либо сделать вид, что ничего не произошло, либо самому высылать дипломатов почти из всех европейских посольств.

В Кремле с удивлением увидят, что Европейский Союз, дестабилизация которого является одной из главных целей путинской внешней политики, существует и сопротивляется. И что действия «друзей» в такой конфигурации могут привести не к менее печальным последствиям, чем действия оппонентов.

Виталий Портников, «Эспресо.TV»