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Новости

Порошенко заявил, что борьба за суверенитет Украины идет по всей территории страны

Lb.ua
26 марта 2018

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина ведет борьбу с Россией за свой суверенитет и независимость на всей территории страны — от Донбасса до Закарпатья.

Об этом он заявил на торжествах, посвященных четвертой годовщине создания Национальной гвардии.

«На фронте по колорадской ленточке или по российскому триколору очень легко узнать врага. Сложнее разобраться в тылу. Потому что здесь, внутри страны, враг камуфлируется, гримируется, мимикрирует, действует замаскированно, коварно, маскируясь через пятую колонну. Он использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые производят впечатление на первый взгляд вполне проукраинских. Слова из уст вырываются вроде патриотические, а на лбу не написано, что иногда они не стесняются деньги брать даже из Москвы», — заявил Порошенко.

«Целый ряд событий недавнего времени свидетельствует, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенном, независимом, сильном государстве, демократическом, европейском ведется на всей ее территории от Донбасса, где осуществляется прямая военная иностранная агрессия, вплоть до Закарпатья, которое стало объектом атаки российских спецслужб с целью усложнить отношения нашего государства с нашими западными партнерами», — сказал президент Украины.

Lb.ua

Tags: независимость, Петр Порошенко, российская агентура

© Гуляй Поле

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