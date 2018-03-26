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Новости

СБУ не исключает совершение Портновым госизмены

Lb.ua
26 марта 2018

Служба безопасности Украины начала производства против бывшего главы Администрации Президента Андрея Портнова по статье «государственная измена».

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Андрей Левус.

По его информации, следственный отдел Главного управления СБУ в Крыму уже ведет досудебное расследование по делу о госизмене, а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«Портнов — явный враг Украины, сторонник Януковича, а следовательно — и Кремля. Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы проявляли и обезвредили реваншистов и врагов», — добавил Левус.

Напомним, во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовало в написании т.н. «диктаторских законов», курировал в АП правовые вопросы.

Также в феврале стало известно, что он вероятно причастен к оккупации Крыма Россией. Об этом свидетельствуют записи телефонного разговора советника президента России Сергеея Глазьева, обнародованные по делу экс-президента.

Lb.ua

Tags: Андрей Портнов, госизмена, сбу

© Гуляй Поле

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