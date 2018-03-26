В Польше задержали возможного российского шпиона

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России, который поддерживал контакты с офицерами российской разведки, действовавших под прикрытием.

Об этом сообщает «Польское радио».

Отмечается, что задержанный интересовался деятельностью Министерства энергетики, в частности — передавал информацию о важных газовых контрактах и решениях Польши по делу газопровода Nord Stream-2.

«Марек В. поддерживал контакты с офицерами российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве России в Варшаве. Акция была скоординирована с действиями других государств Европейского Союза», — отмечает издание.

Задержанный взят под стражу на три месяца. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, за что ему грозит до 10 лет тюрьмы.

«Польское радио»