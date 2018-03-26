«Зимняя вишня» в саду путинской стабильности. Коррупционный режим россиянам вылезет боком

«Зимняя вишня» в Кемерово — это сегодняшняя Россия в миниатюре. Тут вам и халатность, и пресловутая русская надежда «Авось пронесёт!». Весь спектр общественных отношений, сложившихся в Российской Федерации, стал достоянием мира из-за трагедии в Кемерово.

Вечером 25 марта в Кемерово жизнь объявила россиянам результаты недавних президентских выборов. Это может казаться кощунством, но надо иметь смелость посмотреть правде в глаза. Судьба торгового центра «Зимняя вишня», а не ЦИК подвела итог волеизъявления россиян 18 марта.

Ты годами пишешь, что несменяемость власти — это плохо, что это порочно, что это в итоге не приведет ни к чему хорошему. А потом в Кемерово случается пожар и гибнут дети. Только вот почему-то никто не задумывается о том, что «Зимняя вишня» это и есть следствие несменяемости власти.

Судите сами – губернатор Кемеровской области Аман Тулеев бессменно правит регионом с 01 июля 1997 года, т.е. практически двадцать один год! Тулеев у власти даже дольше, чем Путин – в голове не укладывается! За это время в Украине сменилось три президента, а Тулеев царит себе в Кемерово как ни в чем не бывало.

Ты постоянно пишешь, что Россия из-за геронтократии превращается в ухудшенную версию СССР, но сами россияне это считают абсолютно нормальным явлением. А потом в Кемерово приходит беда, потому что тамошнему губернатору Тулееву почти что семьдесят четыре года. Достаточно просто взглянуть на его фотографию, чтобы понять, что это больной и уставший человек, чем-то напоминает Брежнева в период старческого маразма. Но Тулеев не собирается на пенсию и похоже собрался пожизненно править Кемеровской областью.

Аман Тулеев

Ты постоянно твердишь: «Россия – для русских!», а в ответ слышишь обвинения в расизме, шовинизме, ксенофобии, фашизме, нацизме, и.т.д и.т.п.. А потом случается пожар в Кемерово, где гибнут русские дети. Только вот у губернатора Кемеровской области Амана Тулеева нет ни капли русской крови – отец казах, мать наполовину татарка наполовину башкирка.

И что мы имеем в итоге? На территории Российской Федерации азиатский царёк построил свою личную азиатскую деспотию, где гибнут заживо русские дети. В ханстве Амангельды законы Российской Федерации носят сугубо формальный характер – важнее всего политическая воля царя Тулея Первого Великого.

Вот за это и проголосовали россияне 25 марта, поддерживая Путина. Они это называют «стабильностью», «последовательным курсом», «консервативной внутренней политикой». Но, самый корректный эпитет, это застой. Только застой сейчас похуже времён дорогого Леонида Ильича.

Ты постоянно твердишь: «Необходима перезагрузка системы. Система пожирает сама себя», но россияне вообще не понимают о чём речь. Объясняю доступно – вы же регулярно меняете воду в аквариуме? А теперь представьте, что будет с вашими рыбками, если воду в аквариуме не менять восемнадцать лет. Логично, что всё начнёт закисать. Система — это когда торговый центр, возведённый с нарушением строительных норм, принимают в эксплуатацию, закрыв глаза на недочёты (естественно за мзду).

Система —это когда пожарные инспекторы не видят нарушений в безопасности объекта (само собой за взятку).

Система — это когда охранники при первой же опасности уносят ноги вместо того, чтобы спасать людей.

Система — это когда все аварийные выходы закрыты или забаррикадированы всяким хламом по глупости или разгильдяйству.

Система — это когда торговый центр принадлежит муниципальному депутату и поэтому контролирующие органы вынуждены пасовать перед представителем власти. Я сам был свидетелем пожара в торговом центре «Пассаж» в Ухте. Все мы помним и пожар в Перми в клубе «Хромая лошадь». Подобные случаи в России стали закономерностью. Срочно назначат виновных, наспех найдут козлов отпущения, но система не изменится и продолжить воспроизводить сама себя.

«Зимняя вишня» в Кемерово — это сегодняшняя Россия в миниатюре. Тут вам и халатность, и пресловутая русская надежда «Авось пронесёт!». Весь спектр общественных отношений, сложившихся в Российской Федерации, стал достоянием мира из-за трагедии в Кемерово.

Многие возмущаются тем, что останкинские телеканалы не перекроили свою сетку вещания воскресным вечером из-за пожара, но меня это совершенно не удивляет. Останкино давно не отражает то, чем живет настоящий русский народ. Останкинская игла — это ретранслятор искусственно созданных смыслов, интеллектуальных подделок и симулякров, сконструированных в президентской администрации для оглупления и оболванивания российского населения. Останкино может только давать российскому народу месседжи «Жить стало лучше, жить стало веселее!», а вот честно проговаривать проблемы в главной телекузнице страны не принято.

В сентябре в Одессе в результате пожара в лагере «Виктория», вызванного халатностью чиновников, погибло трое детишек, так это событие вызвало бурю негодования среди гражданского общества. Сразу начались митинги у здания городского совета. Начали требовать отставку мэра и справедливого наказания для всех виновников пожара. Город сплотился, когда в дом пришла беда. А россияне наверняка молча проглотят случившееся в Кемерово. Их внимание наверняка ловко переключат на какое-нибудь иное событие. Что-что, а фокусы с повесткой дня кремлёвские политтехнологи научились проворачивать виртуозно.

Помните сколько вони было в российском сегменте интернета, когда в Киеве обвалилась часть Шулявского моста? Ёрничали, насмехались, глумились, говорили о моральном и физическом износе, но только бревна в своём глазу не хотели замечать россияне, но жизнь заставила их вспомнить о том, что современная Россия ещё ой как далека от совершенства. Обломок Шулявского моста не лишил никого жизни в отличие от «Зимней вишни».

Шила в мешке не утаишь. Несовершенство и несправедливость российской государственной системы управления еще будет выливаться в техногенные катастрофы. Коррупционный режим Путина снова и снова станет вылазить боком россиянам. «Зимняя вишня» — это сигнал россиянам, что надо думать чаще о происходящем в собственной стране.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»