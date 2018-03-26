В военную часть в Мелитополе пытался проникнуть мужчина без документов

В Мелитополе при попытке проникновения на территорию воинской части Вооруженных Сил Украины задержан гражданский.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в Фейсбуке.

«Вчера, 25 марта, около 22:20, патрульным 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ, которая дислоцируется в Мелитополе, старшим солдатом Дмитрием Ангелюком, было выявлено и задержано гражданское лицо, попавшее на территорию воинской части», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, задержанный — житель с. Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области, 1978 года рождения. Он вместе с собакой пересек ограждение аэродромного поля и двигался в сторону складов вооружения.

Заметив патрульного, нарушитель начал убегать. Военнослужащий потребовал остановиться и сделал предупредительный выстрел вверх, после чего нарушитель остановился.

У задержанного при осмотре не было окументов, подтверждающих его личность, оружия или взрывчатых веществ при нем не обнаружено. Его передали представителям Национальной полиции.

Напомним, в январе на военном аэродроме Ивано-Франковска задержали пьяного мужчину без документов.

Lb.ua