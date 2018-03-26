Российские пропагандисты пообещали Киеву теракты с применением химоружия

В эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» гость программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» российский политолог Дмитрий Куликов заявил, что в обозримом будущем в Киеве следует ожидать террористических актов.

Кроме того, пропагандист выразил уверенность в том, что наиболее заинтересованным в этом является президент Украины Петр Порошенко.

«Я думаю, что в ближайшее время, пока английский скандал не утих (отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. — Ред.), мы увидим террористические акты в Киеве», — сказал Куликов.

В свою очередь, главный пропагандист Кремля, ведущий передачи Владимир Соловьев с сарказмом добавил, что, по его мнению, в ходе этих терактов будет применено химическое оружие, чтобы обвинить в них Россию.

Обоз.TV