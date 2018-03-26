Экс-«премьер ДНР» пригрозил Украине уничтожением

Боевики «ЛДНР» готовы наступать на позиции ВСУ, чтобы завершить войну силовым методом, тем самым «уничтожив страну Украина»

Об этом заявил один из идеологов «Новороссии», российский политтехнолог Александр Бородай во время сбора «региональных командиров союза добровольцев Донбасса», проходившего в Подмосковье.

«Проблема, которая привела к войне в Донбассе, до сих пор не решена, и конфликт не исчерпан. И чем дальше он длится, тем меньше шансов на то, что он будет решён мирным способом. Собственно говоря, с нашей точки зрения, иным путём кроме военного, данный конфликт не может быть решён. Мы не хотим этого, мы не стремимся к этому, но мы понимаем, что это — довольно объективная реальность. Когда это произойдёт — мы не знаем, но мы должны быть готовы к силовому разрешению конфликта», — заявил он.

По словам Бородая, Украина «является античеловеческим псевдогосударством», именно поэтому террористы якобы и воюют против Киева.

«Такое псевдогосударство как Украина, в конечном итоге должно исчезнуть с карты, потому что сейчас это государство античеловеческое и по своему характеру оно русофобское, несмотря на то, что Киев есть, был и будет матерью городов русских», — заявил террорист.

«ДС»