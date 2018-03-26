TIME: Путин готовит для Донбасса боснийский или косовский сценарий

Президент РФ Владимир Путин стремится оставить за Кремлем «зоны влияния» в мире, поэтому готов идти на уступки в вопросе Донбасса, реализуя боснийский или косовский сценарий

Об этом говорится в статье американского журнала «TIME».

«Путин надеется, что отношения с Западом улучшатся. Он не мечтает о мировой войне, он мечтает о новой Ялтинской конференции, мирной конференции, которая состоялась в Крыму в 1944 году, и собрала вместе Сталина, Рузвельта и Черчилля. На то время лидеры стран, которые победили во Второй мировой войне, поделили мир на зоны влияния», — подчеркивает издание.

«Президент РФ хочет новых зон влияния, новых четких правил игры. Он хочет, чтобы Запад признал, что территория, которая когда-то принадлежала СССР (возможно, включительно с соседними странами), должна быть в сфере ответственности РФ. Он хочет получить гарантии и соответствующие почести», — говорится в статье.

Ввиду этого Путин ищет западных политиков, которые готовы к переговорам.

«Путин отвергает как лицемерие заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента США Барака Обамы о том, что этих сфер влияния не существует в современном мире. Ему просто нужны западные лидеры, которые готовы к переговорам», — пишет «TIME».

Американские журналисты убеждены, что лидер РФ готов договариваться по Донбассу.

«В течение следующего срока Путин готов решать вопросы Донбасса. Источники в МИД РФ сообщили нам, что Путин готов сделать восточную Украину регионом, контролируемым временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово», — отмечает журнал.

При этом авторы материала считают, что Путин не готов торговать Крымом.

«Но он не готов идти на уступки в вопросе Крыма. Путин считает: поскольку население Крыма довольно аннексией РФ, то это означает, что справедливость была обеспечена и ничего не нужно менять», — пишет издание.

«Путин не станет сразу воплощать любые свои планы — по крайней мере, до чемпионата мира по футболу. Он не будет спешить делиться своими планами даже с окружением,»он любит сюрпризы, поэтому чем позже об этом узнают другие, тем лучше», — прогнозирует «TIME».

«ДС»