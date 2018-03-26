Сегодня США и ЕС объявят о выдворении российских дипломатов

США совместно с рядом европейских стран объявят сегодня о выдворении российских дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом со ссылкой на источники сообщила у себя в Twitter корреспондентка телеканала CNN, работающая в Госдепе, Мишель Косински.

«Источник: завтра ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. «Значительное количество», вероятно, получат пинка», — написала Косински.

4 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, и оно известно, как «Новичок».

Великобритания выслала 23 российских дипломата в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипала и его дочери.

«ДС»