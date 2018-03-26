Неистребимое хамство России

Россия ведет себя неправильно. Начальство недооценивает опасность происходящего вокруг отравления Скрипаля. Надо сотрудничать с англичанами, доказывая свою непричастность к теракту в Солсбери. Не нужно, брутально играя желваками, над ними глумиться.

В таком духе, взывая к разуму правителей и читая им нравственную проповедь, высказываются сегодня некоторые довольно осведомленные российские граждане, соединяющие в своих речах оппозиционные убеждения и добропорядочность. Ну в самом деле, зачем они так грубы в диалогах с Западом, все эти наши политические деятели, от Путина и Киселева до распоследнего платного блогера? Можно ведь и выражаться помягче, и действовать поумней. Не стремясь объединять против себя даже тех, кто вчера еще вовсе не собирался высылать из своей страны российских дипломатов.

Однако согласиться с осведомленными, оппозиционными и добропорядочными трудно. Пожалуй, они заблуждаются, допуская серьезный психологический просчет. Вне зависимости от того, причастно руководство и спецслужбы РФ к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии или непричастно.

Если Владимир Владимирович и его чекисты тут ни при чем, то как не понять и не разделить их возмущение наглым поклепом со стороны Терезы Мэй и ее приспешников. Оскорбленная, понимаете ли, невинность так и должна выглядеть, как нынче выглядят они все, от Путина и Киселева до распоследнего платного блогера, обличающие провокаторов и русофобов. Они пылают гневом, они лопаются от злости, они издеваются, они устраивают сцены — и это представление должно вызывать глубочайшее доверие у зрителей. Оклеветанные только так себя и ведут.

Если же национальный лидер и подчиненные ему чиновники из разнообразных ведомств виновны — тогда тем более никаких претензий им предъявлять не следует и про мораль тут вспоминать не приходится. Особенно в том случае, когда помимо убийства предателя заказчиком ставились еще и другие, более важные цели. К примеру, резкое обострение отношений с Европой и Америкой на фоне грандиозных успехов в плане подготовки России к Третьей мировой войне. А также превентивное устрашение потенциальных перебежчиков из ФСБ и ГРУ, количество которых именно в связи с упомянутыми грандиозными успехами может увеличиться в разы — там ведь еще не все согласны активно способствовать уничтожению жизни на Земле. Если разыгрывалась многоходовочка, одним из элементов которой была демонстрация оскорбленных чувств.

Тогда и уклончивый, как правило, Песков просто обязан говорить о «невиданном хамстве» и «граничащем, наверное, с бандитизмом» поведении наших уважаемых партнеров. Вот он и говорит, и незачем указывать ему и многим другим российским политикам и пресс-секретарям, что они играют с огнем. Ибо именно эта игра без правил ныне пользуется большой популярностью у тех, кто ее непосредственно ведет, и у тех, кто разъясняет поступки начальства. Немалая часть населения, как показали выборы, тоже с азартом в нее включилась.

Отдельный вопрос — что Запад может противопоставить такой игре.

В краткосрочной перспективе ясно что. Солидарность с британцами, которая уже отчасти проявилась на встрече руководителей стран Европейского Союза, где было принято решение об отзыве посла ЕС, и в решимости многих вслед за Лондоном выслать российских дипломатов. Что же касается перспективы долгосрочной, то Европа едва ли в силах эффективно функционировать без традиционной оглядки на Америку. Столь же непредсказуемую сегодня, как и путинская Россия, однако с той разницей, что от Путина в Брюсселе привыкли ожидать одних пакостей, а от Трампа в принципе непонятно чего ожидать.

Не исключено, допустим, что он воспользуется ситуацией для того, чтобы попытаться безнаказанно продавить штрафные пошлины для Европы на импорт стали и алюминия в США — в обмен на солидарность с Великобританией. Не исключено, что ему откажут и он, затаив обиду, будет поддерживать союзников по НАТО, но сам при этом останется весьма ненадежным союзником. Не исключено, что скоро и внезапно Трамп встретится с Путиным, чтобы порешать мировые проблемы — на радость Кремлю, к ужасу европейцев. Ничего не исключено, когда политику вершит банкрот-девелопер, возомнивший себя великим человеком.

Так что действовать европейским лидерам приходится предельно аккуратно. Делая шаги необходимые, но и учитывая разные привходящие обстоятельства, типа вероятной российской многоходовочки и невероятного хаоса, творящегося в голове американского президента. Стараясь просчитать, что замышляет в самое сердце уязвленный Путин и какие хитроумные геополитические комбинации выдумывает придурковатый Трамп. До конца все это просчитать невозможно, даже следующий ход не предугадаешь.

Тем не менее деваться некуда, поскольку теракт в Солсбери не оставляет большого пространства для маневра. Равно и отклики из России, сильно огорчающие некоторых наших идеалистов не то хитрецов под масками мечтателей и романтиков, тоже не оставляют европейцам ни малейших шансов на разумный диалог с Кремлем. Слишком уж там, в Москве возбуждены первые и прочие официальные лица, чтобы надеяться на быстрое и достойное завершение конфликта. Да и война, по справедливости названная пока холодной, длится уже слишком долго, разогреваясь месяц за месяцем, чтобы питать пустые надежды. А на войне как на войне, и чувства, нагнетаемые врагом, постепенно начинают переполнять и европейцев, и американцев.

Илья Мильштейн, «Грани.Ру»