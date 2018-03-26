«Слуцкий-гейт» полезен

Почему скандал вокруг обвинений депутата Леонида Слуцкого полезен для всех и каждого?

Депутат-единоросс Алексей Веллер на страницах «Сноба» объясняет, почему ему сильно не нравится «Слуцкий-гейт». Это первый случай, когда представитель Госдумы в авторской статье для независимого СМИ подробно высказывает свою позицию по самой скандальной теме недели. Это также первое публичное заявление представителя партии власти, в котором он однозначно осуждает любые домогательства, призывает общество «всячески им противодействовать».

Главный тезис господина Веллера в следующем: дальнейшая раскрутка скандала для общества вредна, поскольку, его новыми жертвами рискуют стать сотни знаменитостей от провластных политиков до оппозиционеров. «У каждого мэра, у каждого руководителя крупной компании полно недоброжелателей. Девочки и мальчики всегда найдутся, охочая до сенсаций региональная пресса тоже. Если общество будет априори воспринимать обвиняемых как законченных негодяев, мы можем очень далеко зайти».

Поскольку позицию Веллера разделяют многие, считаю своевременным ее прокомментировать. Да, «Слуцкий-гейт» действительно прорывает плотину, и предсказать, кого накроет поток заслуженных и незаслуженных обвинений, невозможно. Да, у меня нет сомнений, что в какой-то момент с подачи пропагандистов или просто так найдутся люди, которые обвинят в домогательствах известных критиков режима. Разумеется, тема харассмента станет одним из инструментов выяснения отношений между конкурирующими политиками, чиновниками, бизнесменами.

Но с точки зрения процесса взросления общества я вижу в этом исключительно плюсы.

Во-первых, в этом смысле я не очень переживаю за оппозицию. Борясь с несогласными, власть давно ведет грязную игру без правил в одни ворота. Инакомыслящих в прямом и переносном смыслах обливают грязью, пытаются разными способами компрометировать регулярно. За ними следят, их телефоны прослушивают, к ним подсылают проституток, им подбрасывают наркотики — маховик дискредитации запущен давно и совершенствуется постоянно. Мерзкая история с появлением в федеральном телеэфире гнусных — другого слова не подберу — сюжетов про бабушку Ильи Яшина – очередное тому подтверждение. Обоснованными или сфабрикованными обвинениями в сексуальных домогательствах оппозиционеров точно не испугаешь.

«Слуцкий-гейт» и его последствия опасны прежде всего для власти, для всех тех, кто, благодаря депутатскому мандату или удостоверению правительственного чиновника или еще какой «крутой ксиве», до сих пор чувствовал себя абсолютно неуязвимым. Для тех, кто, повторю, привык играть в одни ворота и не ожидал, что сам может стать объектом общественного внимания, публичных разбирательств и всеобщего презрения. Эти люди привыкли, что пострадать их — в кавычках и без — доброе имя может только, если они станут жертвами внутриэлитных конфликтов, и на них поступит заказ сверху. Теперь же ситуация изменилась и продолжает меняться еще стремительнее: благодаря журналистам еще вчера неприкасаемые стали сегодня уязвимы для дискредитации «снизу» и по совершенно другим причинам. Репутация российских судов, полиции и прокуратуры известна — доказать коррумпированность представителя власти или его причастность в другим уголовным преступлениям практически невозможно. Скандал с обвинениями Слуцкого показал, что если не разрушить, то, как минимум, серьезно подпортить карьеру «героя-государственника» все же можно. И одно это дорогого стоит.

Второе, почему я считаю все происходящее для общества полезным: бойкот Думы средствами массовой информации, в числе которых, замечу, оказались не только оппозиционные, но и вполне лояльные государству СМИ, начался не с рассказа журналисток о приставаниях Слуцкого, а с обнародования реакции на скандал руководства Думы и членов так называемой комиссии по этике. «Вы, ребята, совсем стыд потеряли. Так обращаться и разговаривать с нами нельзя», — именно этот месседж с помощью журналистов посылает государевым слугам наиболее передовая часть общества, которая никогда не видела и не хочет видеть себя в роли бессловесных марионеток. И это, смею надеяться, только начало действительно серьезного разговора с «слугами народа», которые давно возомнили себя его хозяевами.

Ну и, напоследок, третья причина, почему мне, в отличие от Веллера, все происходящее внушает оптимизм. Я уже говорил в нашем эфире, что в России будущего, кто бы ни оказался однажды «за стенкой», а кто в застенках, мы все просто обязаны будем научиться уважать человеческое достоинство, следить за речью, не распускать руки и вообще вести себя более осознанно. Просто потому, что, благодаря новым технологиям, все тайное теперь быстрее становится явным. «Слуцкий-гейт» — чем бы от него сейчас ни пахло — гораздо более, чем кажется на первый взгляд, серьезный шаг именно в этом направлении.

Станислав Кучер, «Коммерсант FM»