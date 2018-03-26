«Ястребом» больше. Отношениям РФ и США ухудшаться некуда

Советником президента США по национальной безопасности станет Джон Болтон. Его называют «ястребом» и «идеологом холодной войны». Он не раз жестко высказывался о нынешней России и ее курсе. Но Москве опасаться нечего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение Джона Болтона классической фразой: «Это не вопрос Кремля». При этом в Москве надеются, что в руководстве Соединенных Штатов будет меньше русофобов.

69- летнего Болтона, человека с харизматичными усами, считают политиком, который даже хуже, чем «ястреб» — так называли его предшественника — генерала-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера.

Новый советник по национальной безопасности США называет себя последовательным сторонником жесткой модели внешней политики имени Рональда Рейгана — «мир при помощи силы». Он против того, чтобы с кем бы то ни было церемониться. Главной проблемой для стабильного мира называет Барака Обаму с его навязчивым миротворчеством.

Болтон готов бомбить Иран, сменить власть в КНДР. Критикует евробюрократов и их политику обезличивания национальных государств. Россию он называет страной, которая отошла от демократии. И если было вмешательство в американские выборы или отравление «Новичком», то нужно заставить Москву ответить.

Нефть после известия о назначении пошла вверх — видимо, испугались инвесторы. Что же теперь будет?

Во-первых, отношения России и США и так ниже всяких возможных уровней. Во-вторых, решиться на вооруженное противостояние с ядерной державой даже «суперястреб» Болтон вряд ли посоветует своему руководству. В-третьих, даже Америка не может воевать сразу на несколько фронтов – наверное, в приоритете все-таки Иран и КНДР. Именно здесь Трамп собирается навести порядок в первую очередь, а Россия, по идее, ему здесь больше союзник, нежели противник.

Ведь не зря Дональд Трамп Владимира Путина с избранием поздравил – говорят, генерал Макмастер был против, и в итоге лишился места.

Да, США при Болтоне могут от России чего-то жестко потребовать — например, разорвать отношения с Ираном и не считать его более союзником в Сирии. Но так ли нужна Москве дружба с Тегераном или КНДР? Ведь в Кремле никогда не скрывали, что хотят строить коалицию именно с Западом.

В целом жесткий правый курс с конкретными требованиями намного лучше, чем неопределенность и расплывчатость евробюрократов или американских демократов времен Обамы.

Однако проблема, с одной стороны, в непредсказуемости Трампа, а с другой — в отсутствии у нынешней России жестких политиков, чтобы смогли на равных говорить с Вашингтоном. Мы сами-то знаем, чего хотим, на что готовы и куда вообще идем? Ответ не просматривается. Никакой «ястреб» Болтон так не навредит России, как ее собственный чиновник средней руки.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант FM»