Во Франции арестован политик, радовавшийся гибели полицейского

Французский политик Стефан Пуссье арестован за размещение в Twitter радостных сообщений в связи со смертью полицейского в результате теракта в городе Треб.

В своих сообщениях в Twitter Стефан Пуссье радовался смерти подполковника жандармерии Арно Бельтраме, который обменял себя на заложницу, и отметил, что это «прекрасно».

Он добавил, что теперь у президента Франции Эммануэля Макрона будет на одного избирателя меньше.

Господин Пуссье в своих сообщениях объяснял, что считает французскую полицию виновной в смерти своего друга, экоактивистов Реми Фреса, который погиб во время столкновений с полицейскими в 2014 году от гранаты.

По сообщениям французских СМИ, политика могут обвинить в публичном оправдании терроризма. По информации Le Monde за это ему грозит наказание в семь лет и штраф в 100 000 евро.

Стефан Пуссье был кандидатом в депутаты французского парламента от леворадикальной партии «Строптивая Франция» на парламентских выборах 2017 года. Партия назвала его сообщение «позорными и неприличными» и исключила из своих рядов.

Лидер «Непокорный Франции» Меланшон назвал слова Пуссье «отвратительными» и отметил, что подполковник Бельтрам погиб ради других людей.

23 марта в супермаркете в городе Треб на юге Франции джихадист захватил в заложники нескольких человек. Подполковник Бельтрам предложил террористу заменить одну заложницу собой.

Одновременно полицейский взял с собой включенный телефон, чтобы его коллеги могли слышать, что происходит внутри супермаркета.

Когда полицейские услышали выстрелы внутри здания, они начали штурм. Арно Бельтрам во время штурма получил ранения, от которых скончался.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что полицейский показал «исключительную храбрость» и «погиб как герой».

Теракт в городе Треб, где погибли четыре человека — самый кровавый за время пребывания господина Макрона на посту президента.

ВВС