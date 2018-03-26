Сенатор Клинцевич «переобулся в воздухе»: присоединение Крыма назвал «варварской оккупацией»

Об этом говорится в телеграм-канале «Кремлевский мамковед»:

Вот и прошли выборы президента-2018, впереди очередные шесть лет депрессивной стабильности, можно никуда не спешить и ни о чем не париться. Ведь с такой поддержкой россиян в 77% президент все сам правильно решит за тебя и за всех. Хрен ли дергаться?

Однако какие-то конвульсивные движения происходят сами по себе, а точнее, по старой памяти. Оглядываясь на предыдущие шесть лет гаранта, хочется сказать, что самым ярким моментом, перетряхнувшим наше политическое болото, было присоединение Крыма.

Столько уже политиков оттоптались на этой теме, что сложно найти что-то запоминающееся. Но запомнился, например, Владимир Соловьев, который еще до украинского кризиса 29 ноября 2013 года на вопрос зрительницы из зала, обсуждается ли вопрос возврата Крыма, ответил: «Да не дай Бог. А зачем вам Крым? Крымчане как раз против». Пересмотрите еще раз, не пожалеете.

Зато как сейчас Соловьев поет о Крыме. Что ни говорите, а умение переодеться в воздухе многое говорит о человеке. Но одно безусловно – талант.

Или, например, Ксения Собчак. В ее выборной гонке очень запомнился эпизод, когда Ксения Анатольевна обратилась к украинским властям за разрешением на посещение Крыма для встречи с крымчанами. Украинцы тихо офигели от такой постановки вопроса и с нескрываемым удовольствием отказали Собчак, не скупясь на ядовитые комментарии.

Вспоминается также, как активисты от «Яблока» также пытались в 2016 году на выборах депутатов Госдумы получить разрешение от Украины на въезд в Крым через украинскую территорию, но также получили ожидаемый отказ. Непонятно? Не скажите. И Ксения Собчак и яблочники таким образом заявили о своих принципах, получили необходимые им отклики в прессе и слегка встряхнули наше политическое болото.

Отношение к присоединению Крыма бывает неоднозначным и у других представителей нашего истэблишмента. Например, член Совета Федерации Франц Клинцевич на всех ток-шоу во всеуслышанье активно высказывался в поддержку возвращения Крыма в родную гавань.

Но, как пишет журналист Максим Кононенко, при этом говорил, что «варварский захват Крыма, когда мы поступились нормами международного права, поставил под удар репутацию и авторитет страны на долгие-долгие годы, нам еще ох, как аукнется. Нашим потомкам преподнесли удар по репутации и авторитету страны. Нашим потомкам придется долго расплачиваться за это поспешное и недальновидное решение, принятое в пылу страстей, от обиды, не знаю еще почему…. Здравым смыслом это не объяснить».

Что это? Взвешенная позиция опытного политика, понимающего, что у палки всегда два конца, или что даже у самых благих поступков могут быть тяжелые последствия. Или что-то другое? Но как бы то ни было, подобные заявления и поступки политиков хоть как-то способствуют общественной дискуссии и дают нам надежду на дальнейшее развитие гражданского общества. А то 77% за действующего президента просто бьют либералов наповал. А тут целый сенатор камин-аут совершил.

«Эхо Москвы»