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Взгляд

Впереди Европы всей. Чему Украина может научить соседей

Айдер Муждабаев
26 марта 2018

Мы часто говорим, что очень во многом отстаём от Европы, Запада. Но есть вещь, в которой Украина опережает Запад на голову, и ему надо прилежно у нас учится. Это — адекватность нашего общества ситуации, сложившейся в мире.

Кроме нас, полностью адекватна, пожалуй, только Литва. Остальные в той или иной мере витают в облаках «мирного мира», которого с 2014 года нет и уже никогда не будет. До тех пор, пока в мире есть нынешняя РФ.

Украинцы это в большинстве своём уже понимают. Да, инфантилы-неадекваты, полезные идиоты, корыстные предатели у нас есть, но их у нас в обществе меньше, чем в где-нибудь цивилизованной Бельгии или Австрии. Ведь цивилизованность — это не только бытовая культура и бытовой комфорт. Это ещё и инстинкт самосохранения общества, реальной оценки им грозящей ему опасности. Нам это знание стоило больших жертв и потерь. А Запад может получить «безвозмездно». Берите, западные журналисты, западные политики. По всем вопросам касающимся РФ, встречайтесь, советуйтесь с украинцами. Иначе Советский Союз в его новом виде наглядно объяснит вам, кто он такой. Но может быть уже поздно.

Айдер Муждабаев

Tags: Айдер Муждабаев, Европа, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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