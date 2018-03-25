В Кемерово произошел пожар в торговом центре. Местные жители говорят о 80 погибших

В Кемерово в крупном городском торгово-развлекательном центре случился пожар в помещение кинотеатра. Сообщения о количестве погибших – противоречивые. 38 человек считаются пропавшими без вести, неофициально сообщают о десятках погибших.

В городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Люди спасались из огня, прыгая в окна. Изначально сообщалось о гибели 4 детей, и то, что в инциденте пострадали по меньшей мере 12 человек. Об обстоятельствах пожара сообщает «Московский Комсомолец».

По информации Telegram-канала «Mash», тела детей были найдены прямо в кинозале. Пострадали по меньшей мере семь человек, более 100 удалось спасти. В тоже время «Mash» опубликовал предварительный список пропавших без вести в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в списке – 38 человек, большинство из них дети и подростки. Среди пропавших без вести в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и почти весь 5 «А» класс Школы №1 небольшого поселка Трещевский Кемеровской области, с населением менее тысячи человек.

Площадь возгорания составила более 1 тыс. квадратных метров. Огонь долго не удавалось остановить – горела пластиковая обшивка детского развлекательного центра.

Как и многие торговые мини-города, «Зимняя Вишня» открылась на месте бывшего предприятия – крупнейшего в городе кондитерского комбината. Конечно, здание перестраивали, но укромных закоулков, коридоров-лабиринтов здесь осталось немало. Хотя на первый взгляд, к пожару торговый центр был готов.

Проверка 2016 года не дала отрицательных результатов. Две недели назад проводились учения. Это, так сказать, внешняя сторона медали. А вот то, о чем заговорили в день пожара – внезапное отключение электричества дважды за зиму – видимо, в нужное время не привлекло внимания ремонтников. И это обстоятельство могло сыграть свою роль: в воскресенье нагрузка на электросети была запредельной.

По некоторым данным, в ТЦ произошло короткое замыкание карусели и затем огонь перекинулся на шарики в детском бассейне, а также на поролоновые батуты. По другой информации, что-то замкнуло в игровом автомате. Хотя представители торгового центра склонны сваливать все на шалость подростков.

«Пожар начался на 4 этаже. Загорелись батуты. Все происходило на моих глазах – в это время я сидела на диванчике напротив. Пожар разгорелся за считанные секунды, повалил дым. Началась паника», – рассказала «Московскому Комсомольцу» Юлия, которая во время ЧП находилась в торговом центре с тремя детьми и мамой.

По словам женщины, в это время внутри находилось очень много людей, которые отдыхали со своими детьми. Немало семей праздновало на четвертом этаже детские дни рождения. Были там и инвалиды-колясочники. Порядка восьми человек, прикованных к инвалидным креслам спасали сердобольные посетители.

Сейчас женщина спасение своей семьи, кроме как чудом не называет.

«Я начала искать своих детей. Пока всех собрала, уже все было в дыму», – рассказала женщина, уточнив, что маму она потеряла из виду и встретила уже на улице.

Кстати, кроме детской площадки, на четвертом этаже ТРЦ также находились детский каток, фитнес-клуб, бильярд, кафе-бар и три кинозала.

«Когда начался пожар, я вместе со своей 7-летней сестренкой смотрел «Тихоокеанский рубеж-2». Неожиданно дверь кинозала открылась, влетела какая-то женщина, которая стала кричать «Пожар!». Никто ничего не понял сначала. Внутрь кинозала повалили клубы дыма. Я схватил сестру и мы побежали вниз по лестнице. Давка была страшная. Видимость нулевая. Выбирались минут пять. Руки до сих пор дрожат, как представлю, что могло с нами произойти, если бы посетительница центра не зашла в зал…», – рассказал «Московскому Комсомольцу» еще один спасшийся посетитель ТРЦ Игорь.

Региональные СМИ также сообщали, что в инциденте погиб мужчина, который выбросился из окна, спасаясь от огня.

По состоянию на 14:50 информация о гибели людей в центре не подтвердилась. Согласно данным от Центра медицины катастроф, погибших при пожаре в кинотеатре в Кемерово нет. На данный момент известно только о 12 пострадавших, – у большинства ожоги дыхательных путей, отравление угарным газом.

Выжил даже молодой человек, который выбросился из окна. В МЧС РФ, при этом, признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших.

В тоже время в сети распространяется неофициальная информация со ссылкой на анонимные источник оказавшиеся очевидцами произошедшего. В этой информации сообщается, что количество погибших в пожаре – 80 человек. Источники так же сообщали что трупы погибших из здания долгое время не выносили, боясь демонстрировать масштаб трагедии.

«Пожарные добрались до кинотеатров, говоря, что никто не спасся. Там целый клас в дыму задохнулся. Учительница повела в выходные», – сообщает источник.

В ноябре прошлого года сообщалось, что видео и фото с места крупного пожара в российском городе Анадырь, в котором пострадали семь человек, в том числе дети, попали в интернет раньше, чем информация от очевидцев поступила в пожарную часть.

«Московский Комсомолец»