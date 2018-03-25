В России продемонстрировали лазер из канализационных труб

В показанном российским телеканалом видеосюжете демонстрируется некая «лазерная» установка в конструкции которой использованы канализационные и дымоходные трубы.

Государственный телеканал «Россия 24» в сюжете о российских военных лазерах «нового типа» показал установку, оборудованную канализационной и дымоходными трубами. На это обратил внимание портал «Defence Blog».

Зачем в конструкции лазера были использованы такие трубы, точно неизвестно. В «Defence Blog» предполагают, что это могло быть сделано для защиты чувствительных элементов новой системы.

В сюжете «России 24» рассказывается о лазерах, которые якобы прошли государственные испытания и поставлены на вооружение российской армии. Сюжет под названием «Лазер защитит россиян от врагов и болезней​» был опубликован 11 марта. За несколько дней до этого о разработке в России боевого лазерного комплекса заявил президент страны Владимир Путин.

Согласно местным источникам, это один из первых прототипов новой системы. Во время тестирования россияне использовали наличествующие материалы, и поэтому защитили чувствительные элементы прототипами трубами от канализационных и дымоотводных систем.

Ранее в этом месяце чиновники сообщили о том, что Россия разрабатывает новое семейство высокомощных лазерных вооружений, которые можно будет устанавливать на армейские грузовики и специальные платформы. По недавним сообщениям российских медиа, из таких пушек можно будет сбивать дроны, самолеты и даже спутники.

После публикации этого материала на сайт «Defence Blog», началась DDoS-атака, а редактору начали поступать угрозы. Об это сообщает украинский портал «Петр и Мазепа».

1 марта министр обороны РФ выпустил первое видео, показывающее эти новые системы. Их внешний вид оказался большим сюрпризом для военных экспертов. Пока что нет никаких данных ни об этом комплексе, ни о других подобных проектах.

Тогда же – в послании Федеральному собранию – президент рассказал о новом российском ядерном оружии. При этом слова Путина были проиллюстрированы компьютерным роликом 11-летней давности, а ядерная ракета на видео поражает город Сент-Питерсберг в штате Флорида.

«Defence Blog»