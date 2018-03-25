Вице-спикер ВР Геращенко объяснила почему Украина не высылает российских дипломатов

Как известно после отравления экс-шпиона Скрипаля в британском Солсбери, власти США и 20 стран ЕС приняли решение выслать российских дипломатов. В Украине поднялась волна критики действия властей, не предпринявших аналогичных действий.

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала недовольство украинцев по-поводу нежелания Украины выслать российских дипломатов из страны. Об этом она написала в Facebook.

«В Facebook розгоняется очередная зрада, мол, все страны ЕС высылают российских дипломатов, а мы… Мне надоело предательство и непрофессионализм. Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Также нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов», – сообщила Геращенко.

По фб розганяється чергова зрада, мовляв, всі країни ЄС висилають російських дипломатів, а ми-… Опубліковано Iryna Gerashchenko 25 березень 2018 р.

По ее словам высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов, что отразится на украинских политзаключенных.

«И наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?» – обратилась к соотечественникам первая вице-спикер.

Напомним, в качестве реакции на отравление в британском Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери Юлии российских дипломатов могут выслать до 20 европейских стран. В их числе — Франция, ФРГ, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания. К ним собираются присоединиться также США. Ожидается, что «беспрецедентная скоординированная акция» начнется в понедельник 26 марта.

«Гуляй Поле»