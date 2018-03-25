После высказываний профессора МГУ о «бандеровской идеологии» с лекции ушли студенты

23 марта декан Высшей школы телевидения МГУ, телеведущий Виталий Третьяков выступил в Новосибирском государственном университете с лекцией «Журналистика и информационная война: правила поведения», предназначенной для студентов Гуманитарного института. После некоторых высказываний профессора часть студентов покинула аудиторию, в знак не согласия с озвученными им тезисами.

В конце лекции студент третьего курса, автор сайта «Батенька, да вы трансформер» Петр Маняхин спросил Третьякова о его отношении к обвинениям в адрес депутата Леонида Слуцкого и бойкоту СМИ Госдумы. Отвечая на этот вопрос, Третьяков сказал, что «хорошо знает Слуцкого» и тот, «как любой нормальный мужчина», мог «в определенных обстоятельствах положить руку на голую коленку женщины или на какое-нибудь другое место», сообщает «Медуза».

В ходе дискуссии Третьяков пояснил, что «любой нормальный мужчина в определенном возрасте начинает домогаться разных женщин» и это «заканчивается свадьбой». Он также поинтересовался, «какого хрена» пострадавшая от домогательств журналистка не «влепила пощечину» Слуцкому и почему не пожаловалась на него сразу.

«В наше время, в годы нашей молодости, считалось, что это старые люди, люди в возрасте – вот они против того, чтобы приставал, руку на коленку клал. Что нужно сначала пять лет повстречаться, а потом, может быть, в постель. Сейчас я слышу такие вещи от молодых людей. Мир перевернулся. Вы сначала отчитайтесь, как вы на вписках себя ведете!» – говорил студентам Третьяков.

23 марта о заявлениях Третьякова написали десятки СМИ. Это произошло благодаря студентам – в частности, Маняхин написал о лекции на сайте «Батенька, да вы трансформер». Студенты, дававшие комментарии СМИ, рассказали, что во время дискуссии часть из них демонстративно покинула аудиторию. На опубликованной RTVI аудиозаписи (после 81:15) слышно, что во время обсуждения депутата Слуцкого в зале начинают переговариваться и говорить об уходе с лекции. Студент Олег Циплаков 23 марта рассказал РБК, что «сейчас все обсуждают это, и, конечно, в шоке».

«Мы с одногрупницами приняли решение уйти, потому что не собирались больше слушать сексистские заявления Виталия Третьякова. Разве может в голове уложиться, что взрослый мужчина в аудитории, большую часть которой составляют девушки, будущие журналистки, начнет защищать Леонида Слуцкого?», – цитирует «Батенька» студентку Анну Анищенко.

«Подлецы и провокаторы»

24 марта Виталий Третьяков в своем фейсбуке прокомментировал реакцию на свои заявления, назвав ее «сексуальной бурей в стакане политической воды». Он заявил, что «никаких „протестов“» во время его выступления не было, и лекцию покинули лишь «5-6» студенток из примерно 200 присутствовавших – после его высказываний о «бандеровской идеологии».

Третьяков пояснил, что никто, по крайней мере ему, «еще убедительно не определил различия между такими понятиями, как „флирт“, „заигрывание“, „ухаживание“, „приставание“, „соблазнение“ и политически модным ныне „домогательством“». Он подчеркнул, что не собирается отказываться от своих слов, и назвал их трактовку «либо прямой ложью, либо предельно идеологически тенденциозным и политически ангажированным словоблудием».

Наконец, Третьяков допустил, что на лекции произошла провокация, предположив, что «некоторые студенты задают некоторым выступающим вопросы, продиктованные кем-то за пределами вузов», а те «раскручивают соответствующую пропагандистскую кампанию». «Что тут я могу сказать? Только одно: подлецы. Ну и провокаторы, конечно», – заключил Третьяков.

«Мы договорились встать и выйти»

Присутствовавшие на лекции студенты в разговоре с «Медузой» опровергли слова Третьякова. Как рассказала студентка отделения журналистики Александра Евтушенко, на лекции присутствовали не 200, а «максимум 50-60 человек» (на видеозаписях видно, что в аудитории много свободных мест). По ее словам, лекция была обязательна для студентов-журналистов, и «большинство пришли с настроением отсидеть, уткнувшись в телефоны», однако «в ответ на самые одиозные высказывания Третьякова в аудитории раздавался смех, неодобрительные замечания».

«На протяжении всей лекции мы с однокурсницами переписывались в диалоге курса „ВКонтакте“, обсуждая выступление Третьякова. И в момент, когда он заговорил о домогательствах, мы договорились встать и выйти – поэтому мы вышли одновременно, нас было 10-12 человек», – рассказала студентка. Выйдя из аудитории, они встретили руководителя отделения Ольгу Журавель и «пожаловались ей» на заявления Третьякова.

Петр Маняхин сказал «Медузе», что во время дискуссии о домогательствах зал покинули около 15 студентов. После высказываний о «бандеровской идеологии», по его словам, с лекции ушли четыре человека.

Утром 24 марта на отделении журналистики НГУ прошла встреча по поводу лекции Третьякова, на которой руководители факультета, как пишет «Тайга.инфо», заверили студентов в своей поддержке. Официальных заявлений руководство факультета и вуза не делало. Позже в Новосибирске прошли пикеты с требованием отставки депутата Слуцкого.

«Медуза»