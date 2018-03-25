Московский Патриархат опасается кризиса собственной идентичности из-за отделения Украинской Церкви

Как альтернативу нынешнему каноническому православию некоторые представители клира желаю возвращения в старообрядческий канон, отличающийся «высокой моральной строгостью».

Леонид Севастьянов, исполнительный директор Фонда святителя Григория Богослова, помощник ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры РПЦ митрополита Илариона (Алфеева), председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, в интервью российскому изданию «Портал-Credo.Ru» марта рассказал о своих опасениях относительно кризиса русской идентичности, «если от Москвы отделится Украинская Церковь».

«Я вижу опасность гигантского кризиса идентичности, если от Москвы отделится Украинская Церковь. Ведь в эпоху Романовых вся символика Русской Церкви выносилась за пределы России. У нас есть Иерусалим с Благодатным огнем, про который в любой момент могут сказать, что для русских он не сошел, Афон, находящийся в стране НАТО, и Киев. Если же перенести акцент на Успенский собор в Кремле, Троице-Сергиеву лавру, Ростов Великий, Великий Новгород и другие российские святыни, то выстроится вся идеология старообрядчества, она станет совершенно всем понятна. Никонианская идеология вся была завязана на необходимости присоединения Украины, стран греческого мира и т.п. Она совершенно понятна в контексте экспансии царей. Но сейчас мир совершенно изменился. Старообрядческая идеология важна потому, что она может дать суверенную идентичность. Старообрядцам безразлично, как молятся и что думают о нас в Киеве или Константинополе», – подчеркивает Л. Севастьянов.

Севастьянов назвал себя монархистом, но без имперской монархической модели: «Наша модель должна базироваться на идеологии Ивана Грозного: империя пала, Советский Союз, пал, но остается русское царство. Современная РФ примерно в тех границах осталась, какими были территориальные приобретения Ивана Грозного. А Иван Грозный – это старообрядчество, Стоглавый Собор, Московское царство, «Третий Рим». Авторитет суверенной традиции был так высок, что они могли сказать: «Вот, мы крестимся двумя перстами, значит и Христос так крестился»».

Российский Фонд имени святителя Григория Богослова учрежден в августе 2009 года одним из акционеров ОАО «ПРОТЕК» В. Якуниным совместно с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископом (ныне — митрополитом) Волоколамским Иларионом (Алфеевым). Основные задачи Фонда – реализация просветительско-образовательных проектов, развитие духовного образования и церковной науки, поддержание контактов с политическими структурами и организациями стран ближнего и дальнего зарубежья. Значительное внимание Фонду уделяет патриарх Кирилл.

В 2017 г. студией Фонда имени Григория Богослова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ был снят фильм «Православие на Крымской земле». Исполнительный директор Фонда Леонид Севастьянов известен также организацией финансирования проекта популяризации «сакральных смыслов Новороссии» в «Донецкой народной республике».

«Портал-Credo.Ru»