Мошенник который никогда не был диспетчером. О Карлосе, который наврал про MH17

Фальшивка об испанском диспетчере, несмотря на всю абсурдность, нашла путь к устам высшего российского руководства. О Карлосе говорил нынешний российский посол в США Анатолий Антонов, о нем режиссеру Оливеру Стоуну рассказывал президент Владимир Путин.

Но кто такой этот «диспетчер Карлос» на самом деле? Радио Свободная Европа совместно с коллегами из Румынского центра журналистских расследований нашли этого человека, об этом рассказывается в интервью которое Карл Шрек, проводивший собственное расследование, дал «Настоящему Времени».

Они выяснили, что «Карлос» никакой не диспетчер, в аэропорту Борисполь не работал, был судим за мошенничество, и сказал, что за свое «вранье» получал деньги от канала RT. Сам канал это отрицает.

Карл Шрек, который вел это расследование, рассказал «Настоящему Времени» подробности.

– В этой истории всегда было очень много фейков: фальшивые фотографии, фальшивые эксперты. Почему вы решили пойти по следу этого «испанского авиадиспетчера»?

– Да, действительно, очень много фейков в этой истории. И мы, наверное, не расследовали бы этого якобы диспетчера, если бы мы не узнали о том, что президент Путин сам ссылался на этого диспетчера, мы узнали об этом в книге Оливера Стоуна.

Было понятно с самого начала, что это фейк, но никто на самом деле не докопался в этой истории. Все просто сказали, что это был фейк.

– Вам удалось с ним связаться?

– Когда мы начали расследовать, мы нашли один профиль в сайте expat.com для экспатов.

– Для иностранцев, живущих или работающих за рубежом.

– Да. И он назвал себя там Хосе-Карлос Санчес, по-моему. Или Хосе-Карлос Барриос, не помню. Мы отправили ему через этот сайт пару вопросов. Спросили: «Это вы человек, который писал в твиттере про малайзийский «Боинг»? Это вы, который давал интервью в эфире RT?» Он ответил: «Si, si».

Этого было недостаточно. Тогда мы начали смотреть в судебных документах в Румынии. И оказалось, что именно этот человек – Хосе-Карлос Барриос Санчес, что его задержали за предполагаемое мошенничество в Бухаресте в августе 13 года.

– За что его задержали?

– Он обвинялся в том, что в аэропорту Бухареста он предлагал работу рядовым гражданам. И они давали ему деньги. Нам удалось поговорить с одной женщиной, которая непосредственно дала ему деньги. После того, как его задержали, они узнали, что Испания хотела его экстрадировать из-за того, что он обвинялся в мошенничестве еще в Испании.

Мы не знаем, чем дело закончилось в Испании. Мы знаем, что его действительно экстрадировали. Мы знаем еще, что он сидел в тюрьме. Он сидел 6 месяцев, но мы не знаем из-за чего.

–– Что он вам рассказал?

– Он нам рассказал в конечном итоге, что он сидел в Испании из-за неуплаты алиментов. Мы не могли это подтвердить, но он так говорит.

Еще он рассказал, что никогда не работал авиадиспетчером. Что он был в Украине, но во время авиакатастрофы не был.

Также он рассказал, что получил деньги от России за то, что он представил себя авиадиспетчером.

– Сколько получил?

– Он рассказал, что он получил всего $48 тыс., в том числе, деньги от телеканала RT.

– Когда таких людей приглашают в прямой эфир, когда их цитирует президент Российской Федерации, что это нам говорит об уровне и о редакционной политике этих СМИ?

– Это, конечно, очень нехорошо выглядит для СМИ. Что касается президента Путина, видимо, кто-то положил ему это на стол, эту историю. Зачем? Я не могу сказать.

Но самое интересное, что его интервью в эфире RT – это не было самое первое интервью, которое он давал СМИ. Еще раньше он выступил на испанском радио. Уже тогда, в марте 2014 года, он сделал в твиттере вид, что он – испанский авиадиспетчер, работающий в Киеве.

Это было совместное расследование с RISE Project, это румынская группа в Бухаресте, они делают журналистские расследования.

– Вы были удивлены, что он пошел на контакт с вами и начал даже рассказывать, что он получал гонорары, деньги от RT?

– Конечно, не было сразу подтверждения, что это действительно тот человек. Но человек действительно знал историю этого якобы диспетчера. Он в какой-то момент в прошлом году перестал отвечать на наши вопросы, и после этого мы узнали, что его задержали за мошенничество. Еще мы подтвердили, что он сидел в тюрьме.

После этого он отвечал на наши вопросы и в течение 3-4 дней он с нами общался по WhatsApp. Мы переписывались и поговорили с ним по телефону.

– Как вообще находят таких «экспертов»?

– Я не большой эксперт по фейк ньюс… За два месяца до интервью RT еще испанское радио связалось с ним. Видимо, СМИ просто хотели найти какого-то свидетеля, который мог бы рассказать что-то интересное. Тот факт, что он сказал, что это Украина сбила «Боинг», это был удобный сценарий для СМИ.

– Составьте приблизительно, портрет этого человека, что это за персонаж?

– Вот это остается для нас тоже в какой-то степени загадкой. Мы знаем, что в 92 году он видимо сдал какой-то госэкзамен в Испании как добровольный десантник. Мы знаем, что он работал в каком-то кооперативе под Мадридом. Мы знаем, что он переехал в Румынию в 2009 году. Мы знаем еще, что он обвинялся в мошенничестве, мы знаем, что он сидел в тюрьме.

Почему он начал рассказывать в твиттере, что он является авиадиспетчером, который работает в Киеве, мы не могли точно сказать. Может, это было просто весело ему.

– Его жизненный путь, это путь афериста?

– Он как минимум два раза обвинялся в мошенничестве. Есть и другие примеры. Через два дня после катастрофы малайзийского «Боинга» господин Антонов, который сейчас посол в США, по телевизору говорил, что у него есть вопросы для Киева, в том числе и об этом диспетчере.

– Расскажите о технической части, какую методику вы использовали для того, чтобы найти этого человека?

– Мы искали по так называемым open source, то есть, открытым источникам, все, что могли узнать об этом человеке.

Карл Шрек, «Настоящее Время»