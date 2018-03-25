В ЕС от Цукерберга требуют объяснений по утечке данных пользователей Facebook

От социальной сети Facebook потребовали объяснений связи с утечкой личных данных пользователей социальной сети. Сканда разразился после опубликования информации о том как британская аналитическая фирма Cambridge Analytica использовала полученные личные данные пользователей Facebook для влияния на результаты президентских выборов в США.

В Еврокомиссии требуют от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в интервью изданию Bild am Sonntag, передает «Deutsche Welle».

«Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей», – завила еврокомиссар.

По ее словам, «это злоупотребление данным 50 миллионов пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым».

Юрова также подчеркнула, что правительство и ответственные ведомства США заверили ЕС, что они «воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер».

«Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов, речь идет о основах нашей демократии», – заявила Юрова.

Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.

Великобритания проводит расследование в отношении компании Cambridge Analytica.

Правление Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.

Марк Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

«Deutsche Welle»