Служба безопасности Украины разоблачила группу управляемых спецслужбами России лиц, которые организовывали «протестные выступления» этнических меньшинств и другие провокации.

Целью разоблаченной группировки было ухудшение отношений Украины с западными странами-соседями. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Прекращена деятельность координированной с территории РФ группы лиц, которая имитировала протестные выступления представителей различных этнических меньшинств, русский след уличен в провокациях, цель которых ухудшить отношения Украины с нашими западными соседями, речь идет об актах вандализма, фейковых митингах, подрывах, поджогах дипломатических сооружений, культурных центров, поджогах и подрывах образовательных учреждений», – отметил Порошенко.

День СБУ Кожен із 26 років, протягом яких працює Служба безпеки України, був по-своєму важливим. Але саме останні чотири – найважливіші, найскладніші та переламні: СБУ нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян.Вітаю офіцерів та співробітників СБУ та дякую за вашу віддану службу Вітчизні! Опубліковано Петром Порошенком 24 березень 2018 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что Петр Порошенко назвал СБУ эффективным механизмом защиты граждан. В качестве основных приоритетов СБУ президент назвал: контрразведывательную и антитеррористическую защиту украинского государства и граждан. Подчеркивая важность проделанной за последние годы работы.

Как известно, 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для нардепа Надежды Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога. В ОРДЛО оккупационная администрация предложила Савченко политическое убежище.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Пресс-служба президента Украины