У Путина прокомментировали возможную вербовку Савченко спецслужбами России

Пресс-секретарь Песков назвал эту версию «британской» и заявил, что это утверждение – «полная чушь». Песков так же отметил, что дело Савченко – «сугубо внутреннее украинское дело».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «полной чушью» версию о вербовке Надежды Савченко российскими спецслужбами во время ее пребывания в тюрьме на территории РФ. Об этом заявил в интервью телеканалу «Мир 24», пишет «ТАСС».

«Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины», – заявил Песков.

Он также поинтересовался, будет ли принято «какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко».

Мнение о том, что Савченко была завербована российскими спецслужбами во время ее пребывания в российской тюрьме, 22 марта в эфире телеканала «1+1» высказал нардеп от БПП, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.

«Убежден, что Савченко была завербована, когда была в тюрьме в РФ, наверное, … к Надежде был найден подход и ее вернули», – заявил Винник и отметил, что Олега Сенцова не вернули до сих пор.

Как известно, 22 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение нардепу Надежде Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Савченко ввиде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Ранее Савченко заявила в суде, что если ее оставят под стражей, то она объявит голодовку.

«ТАСС»