Отношения Трампа и Путина находятся на стадии становления, – Песков

В Кремле прокомментировали последний звонок Трампа Путину. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что отношения между двумя президентами находятся «на стадии становления».

Представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения президентов России и США находятся «на стадии становления». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир», комментируя телефонный звонок Трампа к Путину после выборов в РФ, информирует РИА «Новости».

По словам Пескова, звонок Трампа Путину после виборов имеет «протокольный смысл» и во многом характеризует их отношения.

«Президент Трамп поздравил президента Путина с избранием. Что, конечно, важно, и во многом характеризует их взаимоотношения, которые находятся на стадии становления. Как глав двух лидирующих, двух ведущих государств мира», – сказал Песков.

Он отметил, что оба лидера понимают необходимость личного общения, для которого есть огромное множество причин. «В виде и региональных конфликтов, и рамочных проблем, таких как стратегическая безопасность, глобальная безопасность, таких как разоруженческая тематика. Таких как конфликт в Сирии, Северная Корея и так далее», – пояснил пресс-секретарь.

РИА «Новости»