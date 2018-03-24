Экс-продюсеру групп «Наутилус», «Би-2», «Сплин» запретили въезд в Украину

Причиной запрета въезда в Украину для Понамарева стало неоднократное посещение оккупированного Крыма в нарушение украинского законодательства.

Продюсера российских групп «Наутилус», «Би-2», «Сплин» и «Ночные снайперы» Александра Пономарева депортировали из Украины за посещение оккупированного Крыма. Об этом продюсер рассказал в сообщении с ограниченным доступом на своей странице в Facebook, сообщает «Деловая Столица».

Мужчине на три года запретили въезд в Украину, причем депортация произошла, когда Александр именно вез из Москвы в Одессу своего тяжелобольного отца.

По словам экс-продюсера он, его отец и дочь, отца сиделка, друг и «два водителя-хохлы» направлялись в Украину через Беларусь. В ходе проверок на украинской границе его отвели в отдельное помещение для беседы.

«Видимо, быстро, прошерстив сети и Инстаграмм, они не сомневались, что каждый год, все свои лучшие дни, я провожу в Крыму. Это, было глупо отрицать, потому что и все крымские фото – самые счастливые. Началась настоящая травля. Два с половиной часа визга, крика, угроз, запугиваний, унижений за «неоднократное незаконное посещение временно оккупированных территорий», – посетовал Пономарев.

Рассказал, что его заставили написать все адреса и телефоны крымских друзей, «как в лучших фильмах о Гестапо».

«Результат – запрет на вьезд в Украину на три года. Это, значит, что, я уже не увижу живого отца, всё это время не смогу посетить могилу матери в Одессе и обнять родную сестру. Дали, попрощаться с отцом и выкинули с сумкой в чистом поле. Вероника разрыдалась. Пешком перешёл белорусскую границу, на попутках добрался до Гомеля, а, потом, и до Минска», – рассказал он о своих «приключениях».

«Деловая Столица»