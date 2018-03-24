«Антонов» создает совместное предприятие с Беларусью

Украинские авиастроители пока не решили полностью проблему замещения комплектующих, ранее поставляемых из России. В результат у компании «Антонов» есть недостроенные самолеты. Решение ищется в создание совместного предприятия с Беларусью.

«Антонов» пока не может наладить серийный выпуск самолетов без российских комплектующих и ищет пути обхода санкций через Беларусь. Об этом на страницах «ЛIГАБiзнесIнформ» в своей статье пишет Денис Кацило.

ГП «Антонов» и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске.

В Беларуси планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158.

Согласно протоколу переговоров между предприятиями (копия которого есть в распоряжении издания), в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных.

Отмечается, что импортозамещение российских комплектующих, которое компания проводит с 2015 года, не помогает запустить серийное производство.

По словам вице-президента ГП «Антонов» Андрея Чабанова, предприятие считает целесообразным развитие совместных государственных программ по организации производства и кооперационного серийного выпуска гражданских самолетов Ан-148/Ан-158 совместно с Минским заводом гражданской авиации №407 в качестве переходного этапа для выхода из критической ситуации, в которой оказался Антонов.

В ГП «Антонов» подтвердили факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры о продлении летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан», которые использует российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр». Тогда ДП подтвердило, что планирует выполнить определенные работы для российской авиакомпании «Волга-Днепр».

«Гуляй Поле»