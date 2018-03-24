123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Обзоры

Обходной маневр через Беларусь. Как «Антонов» ищет выход на российский рынок

Денис Кацило, «ЛIГАБiзнесIнформ»
24 марта 2018

«Антонов» пока не может наладить серийный выпуск самолетов без российских комплектующих. Обойти санкции может помочь Беларусь, готовая создать совместное предприятие.

ГП «Антонов» и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске. В Беларуси планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158, пишет Денис Кацило на страницах «ЛIГАБiзнесIнформ». Согласно протоколу переговоров между предприятиями (копия есть в распоряжении автора), в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных.

Денис Кацило разбирался в подробностях договоренностей между ГП «Антонов» и Минским авиазаводом.

В январе 2018 года президент ГП «Антонов» Александр Кривоконь рассказал изданию«ЛIГАБiзнесIнформ» о планах по развитию сети сервисных центров компании. По его словам, приоритетная цель предприятия – обслуживать эксплуатирующиеся в соседних странах самолеты Ан в Украине. Помимо этого, компания рассматривает возможность создания сервисных центров в Беларуси и Казахстане. Они позволят обслуживать самолеты, эксплуатирующиеся в России. По словам Кривоконя, речь идет не менее чем о тысяче лайнеров.

Военное присутствие в Закарпатье: планы, реальность, угрозы, прогнозы

Денису Кацило стали известны подробности договоренностей. Так, 20 февраля 2018 года между Минским заводом гражданской авиации №407, Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) и ГП «Антонов» был заключен протокол о намерениях по созданию регионального сервисного центра на территории Республики Беларусь.

Согласно копии протокола, на базе центра планируется:

– предоставлять услуги по поддержанию летной годности самолетов Ан;

– организация ремонта покупных комплектующих изделий;

– продолжение ресурсов и сроков службы самолетов Ан;

– взаимодействие по изготовлению запасных частей;

– выполнение сборки самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178;

– отработка реализации запасных частей на самолеты Ту-134 с ХГАПП.

В частности, в документе указывается, что МЗГА организует встречу представителей ГП «Антонов» с эксплуатантами: Белавиа, Трансавиаэкспорт, Рубистар, Генекс и др. В свою очередь ГП «Антонов» подготовит концепцию по организации ТО сервисного центра на базе МЗГА.

Российский Гей-Вайнштейн. Почему Кадыров должен навести порядок

В случае принятия решения о совместной деятельности ГП «Антонов» обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в РФ, в том числе санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники. После заключения соглашения о совместной деятельности МЗГА организует на своей базе представительство для «Антонов»а. Помимо этого, ХГАПП должен направить списки запасных частей на самолеты Ту-134 для реализации на МЗГА.

Минский завод гражданской авиации №407 был организован в 1953 году. Предприятие специализируется на ремонте, модернизации и техническом обслуживании гражданских самолетов Як-40, Як-42, Як-52. Более 85% от объемов продукции занимает капитальный ремонт самолетов Ту-134 всех модификаций. В том числе учебно-боевых, находящихся в составе вооруженных сил РФ. В феврале 2018 года белорусские СМИ растиражировали информацию о проведении на Минском авиазаводе восстановительных работ учебно-тренировочного самолета Ту-134УБ, который принадлежит морской авиации ВМФ России. Подобные модификации Ту-134 используются в различных родах войск РФ для обучения боевых штурманов разведки, перевозки боевой силы и т.п. В конце 2014 года завод получил доступ к российскому оборонному заказу.

Участие в проекте ХГАПП может объясняться тем, что в советские времена харьковский завод серийно производил Ту-134. По данным экс-руководителя службы ведущих конструкторов по самолету Ан-225 «Мрия» Анатолия Вовнянко, в конце 1970-х – начале 1980-х годов завод выпускал до 72 таких самолетов в год. Сегодня они нуждаются в модернизации, которую может обеспечить ХГАПП на мощностях МЗГА.

Балканский вояж путинских имперцев. Под прицелом – Босния

Справка «Гуляй Поля»: До назначения главой ГП «Антонов» в августе 2017 года Александр Кривоконь чуть более полугода возглавлял ХГАПП. Завод находится в процедуре банкротства, он отрезан от водо– и электроснабжения, кредиторская задолженность достигает 2,3 млрд грн. Харьковский авиазавод несколько лет занимается производством самолета Ан-74 для Казахстана. Выполнение заказа планировалось на осень 2015 года, однако сроки были сорваны. Кривоконь пообещал доделать самолет, за который заказчик уже выплатил $15 млн, к осени 2018 года. В перспективе авиазавод рассчитывает заниматься модернизацией самолетов Ан-74 и Ан-140. Всего для Казахстана завод планирует выпустить пять самолетов. План Александра Кривоконя по реанимации завода предусматривал перепрофилирование простаивающих мощностей под выпуск непрофильной продукции, например пластиковых окон.

Отвечая на запрос издания, пресс-служба ГП «Антонов» подтвердила факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято.

В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционных ограничений в части сотрудничества с Россией (согласно решению СНБО, введенному в действие указом президента Украины), а также можно ли расценивать такое сотрудничество как действие, направленное на усиление вооруженных сил страны агрессора. К моменту выхода материала Укроборонпром, СНБО и Минский завод гражданской авиации №407 не ответили на запрос издания.

БТР-4 «Буцефал» – ассистент для танков. О незаменимой боевой машине Донбасса

Справка «Гуляй Поля»: В настоящее время в Национальном аэропорту Минск готовится к эксплуатации первая очередь строительства новых корпусов Минского завода гражданской авиации №407. Завод будет состоять из перрона и трех основных зданий. Главное производственное назначение – смывка и покраска воздушных судов, техническое обслуживание и ремонт самолетов нового типа российской авиационной техники (Ту-204, Ту-214, Ту-334 и др.), а также воздушных судов производства Boeing, Airbus, CRJ, Embraer.

Почему «Антонов» договаривается с белорусами о совместном предприятии именно в Минске (тогда как почти полностью отсутствует производство самолетов на самом «Антонов»е и ХГАПП)?

Частично ответ на этот вопрос дает справка ГП «Антонов» относительно производства самолетов Ан-148/Ан-158 (копия есть в распоряжении LIGA.net). В частности, в документе, подготовленном вице-президентом ГП «Антонов» Андреем Чабановым, говорится, что «Антонов» предлагает поддержать обращение народного депутата Вячеслава Богуслаева (владелец компании Мотор Сич) и считает целесообразным развитие совместных государственных программ по организации производства и кооперационного серийного выпуска гражданских самолетов Ан-148/Ан-158 совместно с Минским заводом гражданской авиации №407 в качестве переходного этапа для выхода из критической ситуации, в которой оказался «Антонов».

Вонь «ЕдРа» в Волоколамске. Какие тенденции наблюдаются в России

Сегодня на «Антонов»е хранится 10 планеров Ан-148/Ан-158, которые находятся на завершающих стадиях производства. При этом серийное производство этих самолетов на «Антонов»е не осуществляется. Причиной называется прекращение в 2014 году сотрудничества с РФ, что существенно повлияло на поставки покупных комплектующих и материалов для самолетов Ан. Доля таких комплектующих составляла до 50%.

В интервью изданию Александр Кривоконь сказал, что налаживание серийного производства Ан-148 и Ан-158 – первое и главное направление в его стратегии возрождения ГП «Антонов». По его словам, эти самолеты нужно укомплектовать новым оборудованием и системами, полученными в результате импортозамены. В частности, рассматривается возможность их комплектации иностранными двигателями. По словам Кривоконя, новые импортозамещенные модификации самолетов нужно будет сертифицировать, поэтому продавать их «Антонов» сможет не ранее 2019 года.

В справке о производстве Ан-148/Ан-158 развивается эта мысль, при этом отмечается, что импортозамещение российских комплектующих, которое компания проводит с 2015 года, не помогает запустить серийное производство. «Нужно завершить необходимые исследовательско-конструкторские работы, приобрести комплектующие и провести сертификацию. Поэтому на окончательное импортозамещение может потребоваться еще 1,5-2 года при условии финансовой поддержки государства, полностью отсутствующей с 2010 года», – говорится в справке.

Как Кремль пытается организовать в Украине Беслан

У «Антонов»а есть альтернативный, более быстрый вариант запуска в серию Ан-148/Ан-158 – используя кооперацию с российскими компаниями.

«В то же время значительно быстрее может быть организован выпуск самолета в предыдущей конфигурации без импортозамещения на базе политически и юридически нейтрального предприятия на территории, которая не находится под санкциями», – говорится в справке. ГП «Антонов» готов принять участие в разработке технической, финансовой и юридической составляющих проекта такого сотрудничества Украины и Республики Беларусь в авиационной отрасли на основе положений действующего соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации от 29 мая 2002 года.

При этом «Антонов» не планирует отказываться от реализации программы импортозамещения и «ответственно придерживается требований законодательства Украины, решений СНБО и других органов власти относительно ограничений при работе с предприятиями РФ».

Смывание шарма святости. Западная пресса о Савченко

Справка «Гуляй Поля»: 20 марта Ространснадзор предписал всем российским авиакомпаниям приостановить полеты на самолетах Ан-148. По данным российских СМИ, решение Ространснадзора вызвано выявленными в ходе расследования авиакатастрофы Ан-148 Саратовских авиалиний конструктивными недостатками. Речь идет обо всех российских лайнерах Ан-148. Всего в парке Минобороны РФ числятся 12 Ан-148 (и еще три заказаны), четыре машины имеются в Специальном летном отряде Управделами президента России, по две машины в авиации ФСБ и МЧС. У гражданских эксплуатантов в России находятся девять самолетов.

Денис Кацило, «ЛIГАБiзнесIнформ»

Tags: Ан-148, Беларусь, ГП "Антонов", Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены