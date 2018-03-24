МИД России предъявил претензии Латвии из-за «дискриминации русских»

Внешнеполитическое ведомство Лаврова выступило с заявлением в котором обвинило Латвию в «дискриминации русскоязычных». Заявление связано с принятием Сеймом Латвии поправок к закону об образовании.

МИД России заявил, что переход школ нацменьшинств Латвии на обучение на государственном языке «усложняет двусторонние отношения» и является продолжением дискриминационной политики «принудительной ассимиляции русскоязычных». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как известно, Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

В МИД РФ заявили, что «массовые протесты и обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты (…) игнорируются».

«Такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не «во благо», и даже более того, «по просьбе самих учеников и их родителей», на деле не имеют ничего общего с учетом интересов проживающих в стране нацменьшинств, а напротив – являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения», – говорится в заявлении.

«В очередной раз под предлогом «интеграции» и «укрепления позиции государственного языка» попраны законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики», – заявили российские дипломаты.

В МСЗ РФ подчеркнули, что принятые поправки Сейма противоречат целому ряду международно-правовых актов.

«Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает усложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону», – заявили в российском министерстве.

МИД России