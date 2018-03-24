Порошенко назвал СБУ эффективным механизмом защиты граждан

В качестве основных приоритетов СБУ президент назвал: контрразведывательную и антитеррористическую защиту украинского государства и граждан. Подчеркивая важность проделанной за последние годы работы.

В 2017 году Служба безопасности Украины предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий. Об этом 24 марта заявил президент Украины Петр Порошенко в Киевской области на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, участие в которых также принимает глава правительства Владимир Гройсман.

По словам Порошенко, СБУ «наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан» и выразил «особую благодарность» представителям СБУ за «искусно разоблаченное вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и госпереворот в интересах Российской Федерации» .

Президент отметил, что «под пристальным мониторингом СБУ находятся и немедленно подавляются любые попытки россиян и пятой колонны реанимировать так называемую «идею Новороссии», стимулировать искусственные сепаратистские движения в тех или иных регионах».

«Чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу: агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, в Киев», – заявил Порошенко.

Он добавил, что в рамках противодействия пропаганде РФ на территорию Украины «запрещен въезд для более чем 100 специфических граждан, участвующих в информационной войне против Украины, притворяясь журналистами, блоггерами, экспертами».

«В 2017 году по статье «Госизмена» вынесен приговор 13-ти предателям, вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма. … Задержан 591 человек, причастный к террористической деятельности, сбору развединформации, к содействию боевикам и российским оккупантам», – добавил Порошенко.

«Выявлены и привлечены к ответственности десятки сепаратистов, тех, кто посягал и целостность страны, участвовал в «референдуме», раскачивал ситуацию на Донбассе, в Харькове, в Одессе, Днепре, Киеве и других городах», – отметил президент.

Он также отметил, что подразделения Центра спецопераций А в районе проведения АТО осуществлено более 7 тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий, в частности по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны.

Президент Петр Порошенко убежден, что на сегодняшний день Служба безопасности Украины повысила свой профессионализм и эффективность и может делиться уникальным опытом противодействия гибридной угрозе со странами – партнерами Украины. Об этом Президент сказал на торжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины.

«Как Глава государства вижу, что Служба безопасности на самом деле меняется, растет профессионализм и эффективность СБУ, повышает Служба авторитет среди ведущих партнерских спецслужб. Сегодня СБУ не только учится, но и учит сама как противодействовать гибридной угрозе, подрывной работе российских спецслужб. У нее есть чем поделиться со своими партнерами в сфере кибернетической безопасности и противодействия информационным войнам, которые являются важной для россиян составляющей гибридной войны», – подчеркнул Петр Порошенко, добавив, что недаром Россия выбрасывает миллиарды долларов для финансирования своих пропагандистских и дезинформационных мощностей.

По словам Президента, этот опыт имеет особое значение не только для Украины, но и для стран – потенциальных объектов российской агрессии. «И очень важно, чтобы это понимание, наконец, пришло к нашим партнерам. Поскольку в 2014 году эту угрозу многие из них ставили под сомнение», – отметил он.

«Реагируя на рост уровня терроризма, модернизирована структура и задачи Центра специальных операций «А», во исполнение моего поручения. Сегодня его личный состав проходит подготовку по методикам, которые успешно применяются в странах – членах ЕС и НАТО», – также отметил он.

«Новый приоритет СБУ – контрразведывательная и антитеррористическая защита критической инфраструктуры государства. Мы усовершенствуем контрразведывательный режим с привлечением других составляющих сектора безопасности и обороны государства», – подчеркнул Президент, напомнив, что соответствующую концепцию утвердил в октябре 2017 года.

Отдельно Глава государства акцентировал на усилении аналитической составляющей работы Службы, которая была полностью уничтожена с 2013 года и работала в интересах России. «Сейчас нами создан Ситуационный центр по выявлению и анализу угроз, основан институт оперативных аналитиков. Активно внедряются новейшие информационные технологии», – отметил он.

Глава государства также добавил, что уже зарегистрирован законопроект о Национальном бюро финансовых расследований, которое избавит все другие правоохранительные органы, в том числе и Службу безопасности, и Национальную полицию, и Генпрокуратуру, НАБУ, все правоохранительные органы, кроме этого бюро, возможностей вмешиваться в деятельность бизнеса. Он отметил, что у НАБУ останется такое право, если речь будет идти о средствах государственного бюджета. «Вопрос борьбы с экономической преступностью, безусловно, важный, но у Службы есть и другие важные приоритеты: борьба с терроризмом, диверсиями, обеспечение безопасности государства, как главная функция, и обеспечение безопасности граждан», – подчеркнул Петр Порошенко.

Он выразил надежду, что этот Закон будет принят в текущем году, и это откроет новую страницу в отношениях власти и бизнеса, и досадных историй, которые, к сожалению, пока случаются в отношениях правоохранительных органов с предпринимателями, больше не произойдет.

Глава государства поздравил офицеров и сотрудников СБУ с 26-й годовщиной создания Службы и поблагодарил каждого за преданную службу Украине. «Вы по праву должны гордиться СБУ, сотрудниками Службы и работой во имя победы и ради будущего нашей родной Украины», – сказал он.

После завершения торжеств Глава государства ознакомился с возможностями снайперской, контрзасадной подготовки и действиями тактических групп по освобождению заложников и оказанию медицинской помощи.

Как известно, 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для нардепа Надежды Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога. В ОРДЛО оккупационная администрация предложила Савченко политическое убежище.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Пресс-служба президента Украины