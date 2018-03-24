Военное присутствие в Закарпатье: планы, реальность, угрозы, прогнозы

Планы по возрождению военной части в украинском Берегово уже вызвали протест главы МИД Венгрии Петера Сийярто. И это на фоне «языкового вопроса» педалируемого Будапештом и блокирование Венгрией украинского сотрудничества с НАТО.

И без того сложные отношения Украины с Венгрией получили очередной виток напряжения. Параллельно с конфликтами вокруг образовательного закона, которые вылились в блокирование венграми комиссии Украина-НАТО, власти соседней европейской страны продолжают играть в показательную защиту нацменьшинств, пишет на страницах «Depo.Война» Андрей Коваленко.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с очередными заявлениями в нашу сторону. Во-первых, образовательный закон в Украине необходимо отложить до 2023 г. Мол, Венгрия снова будет поддерживать Украину, если внедрение закона отложат, внесут в него изменения, которые не будут нарушать прав меньшинств. А если нет – все международные, евроатлантические надежды нашего государства венгры будут блокировать.

Во-вторых, Сийярто раскритиковал украинские планы по возвращению в город Берегово воинской части.

«Это означает, что они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это», – сказал Сийярто.

Казалось бы, какое дело господину Сийярто до планов нашего военного командования. Его бы и не было, если бы не чисто популистский момент. Береговский район традиционно имеет на Закарпатье наибольший процент населения, которое говорит на венгерском (80,2%). Венгры в этом районе составляют около 67% населения – например в ужгородском районе – 35%, а в Мукачевском – 12%.

В Венгрии уже 8 апреля пройдут выборы и правящая партия «Фидес» всячески пытается продемонстрировать, что защищать права венгров готова в любых вопросах. Им это очень нужно, поскольку дома они начали терять поддержку, потерпев ряд поражений на выборах в местные органы власти в венгерских городах, а также потеряв с октября 2017 года 13% приверженности граждан (было 61%, а на февраль 2018 г. стало 48 %). Именно поэтому и была разыграна авантюра с наблюдателями ОБСЕ в Закарпатье, а также раздавались постоянные обвинения Украины относительно ущемления прав нацменьшинств из уст как уже упомянутого Петера Сийярто, так и премьера Виктора Орбана.

Что за военная часть

В 1945 г. подразделения 128-й горно-пехотной бригады (тогда еще дивизии) после освобождения от фашистов Крыма, Закарпатья и Чехословакии были расположены в Мукачево, Ужгороде, Берегово, Сваляве и Перечине. В Берегово в 2003 г. был расквартирован 315-й гвардейский механизированный Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк, входивший в состав 128-й бригады.

В 2003-м он был расформирован, а имущество воинской части стало коммунальной собственностью. С тех пор бывшая часть разваливалась. В Интернете есть немало видео и фото, в каком состоянии она сейчас находится.

Известно, что одна из казарм была перестроена в многоквартирный дом. Несколько сооружений занимает предприятие ООО «Водоканал Карпатвоз», а остальные стоят порожними.

Военное командование планирует возродить часть и разместить там отдельный батальон 128-й бригады, базирующейся в Мукачево.

9 февраля на сессию Береговского горсовете пришли военные. С докладом о необходимости размещения одного из подразделений бригады в городе выступил генерал-майор Олег Микац, командир бригады Сергей Собко и полковник Александр Ковальчук. Они рассказывали о том, что военная часть не принесет горожанам никаких хлопот, а наоборот, только выгоду, например, бизнесу, поскольку военные являются потребителями товаров.

Более того, Минобороны выступит инвестором местной общины путем уплаты земельного налога, а люди будут иметь дополнительную возможность найти работу, подписывая контракт. Для маленького городка, где большая часть населения связана работой с Венгрией, это очень важно. Потому что есть вариант не ездить за границу.

Сейчас в информационном поле вопрос завис, но местные СМИ пишут, что однозначной поддержки стремлений военных среди местных депутатов нет. Можно предположить, что крупнейшая в горсовете фракция Демократическая партия венгров будет выступать против.

Также существует большая вероятность, что за годы пребывания городка в коммунальной собственности часть его могла попасть в частные руки. Например, как пишут местные СМИ, полуразрушенный Дом культуры военных может быть в частной собственности.

Зачем нужна эта военная часть

Во-первых, вполне возможно, что военные таким образом стремятся вернуть хотя бы часть того военного имущества, которое некогда было их. Во-вторых, это может быть политическим моментом. Присутствие дополнительных войск в таком важном для венгерских популистов городе в 5 км от украинской-венгерской границы выглядит в качестве дополнительного аргумента украинской власти. Попытка показать силу венграм.

В плане международных отношений пользы от такого решения не будет, скорее наоборот. А учитывая, что военного сценария оккупации города венгерской армией при современном состоянии дел, пока венгры как минимум зависимы от ЕС, не предвидится, и у 128-й бригады нет особенных проблем с расквартирования, решение вызывает много вопросов. Потому никакого смысла с военной точки зрения в возвращении воинской части в Берегово нет.

Конечно, теоретически ВСУ можно будет использовать в Берегово для противодействия провокаторам, например, полякам, которые пытались поджечь здание Общества венгерской культуры в Ужгороде. И именно решение ввести армейцев в город выглядит попыткой избежать шумихи о «карателях», которая могла бы подняться, если бы это был батальон Нацгвардии. Хотя, борьба с провокаторами – это работа именно НГУ и СБУ, а не ВСУ. А без этих функций присутствие в Береговом батальона вообще непонятно.

Кроме этого, разваленный военный городок – это миллиардные инвестиции из бюджета на восстановление инфраструктуры. Эти деньги можно потратить на жилой фонд.

Военное присутствие в Закарпатье

Вооруженные силы Украины на Закарпатье представлены преимущественно 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригадой Сухопутных войск, которая во время войны в Донбассе отметилась героическими боями за Станицу Луганскую, Металлист и Дебальцево. Части 128-й бригады разбросаны по области:

– военная часть А1556 м. Мукачево (управление отдельной механизированной бригады)

– военная часть А2483 г. Мукачево (отдельный механизированный батальон)

– военная часть А1673 г. Мукачево (отдельный механизированный батальон)

– военная часть А3184 г. Мукачево (отдельный зенитно-артиллерийский батальон)

– военная часть А1771 г. Мукачево (отдельный батальон тылового обеспечения);

– военная часть А2093 г. Мукачево (отдельный ремонтно-восстановительный батальон)

– военная часть А1778 г. Ужгород (отдельный горно-пехотный батальон)

– военная часть А0822 г. Ужгород (отдельный танковый батальон)

– военная часть А0332 г. Виноградов (отдельная бригадная артиллерийская группа)

– военная часть А1927 г. Виноградов (отдельный инженерно-саперный батальон «Тиса»).

Также на Закарпатье размещены военные части, которые не входят в состав 128-й ОМБр:

– военная часть А1567 г. Виноградов (отдельный центр радиоэлектронной разведки)

– военная часть А1047 г. Мукачево (гарнизонный госпиталь)

– военная часть А3737 г. Мукачево (отдельный радиотехнический батальон)

– военная часть А1081 г. Мукачево (отдельная радиолокационная рота)

– военная часть А1662 с. Геча, Береговского района (отдельная радиолокационная рота)

– военная часть А3942 с. Баркасово, Мукачевского района (отдельная база хранения горюче-смазочных материалов);

– Ужгородский зональный отдел военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

То есть в военном плане и без части в Берегово ВСУ способны отразить условное нападение соседней армии на Закарпатье.

Что будет дальше

Если говорить о решении вопроса на местном уровне, то власть Берегово может отсрочить решение о передаче военного городка командованию «Запад». В августе прошлого года советом было принято решение «Об утверждении градостроительной документации реконструкция территории бывшей военной части с размещением жилой и общественной застройки в городе Берегово Закарпатской области». Это означает, что на военный городок у города есть свои планы, которые более выгодны, чем возрождение части и ее налоговая привлекательность.

Более того, возмутить общественность против военных именно в Берегово, кажется, проще всего. Горожане уже возмущались тем, что националисты в прошлом году сорвали с горсовета венгерский флаг, а также факельным шествием, которую устроили в честь погибших береговчан. Венгерская община также подогревает людей языковым вопросом и образовательным законом. Будет несложно вложить в головы местных месседж о том, что военных стягивают в город, чтобы подавить нацменьшинств.

Украинская власть должна оценить преимущества и недостатки желаний военных. Какую пользу получит государство от части в городе и перекроет ли эта польза отрицательный эффект для страны.

Андрей Коваленко, «Depo.Война»