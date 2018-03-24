Российский Гей-Вайнштейн. Почему Кадыров должен навести порядок

Моральное уродство, умственная убогость на нижнем пределе вменяемости и наличие компромата являются обязательными условиями для признания годными для работы во властных институтах России.

Совсем недавно шел разговор о том, что ЛДПР, если она нужна Кремлю, может еще долго существовать, но Жириновский исчерпан. Его, конечно, еще будут выпускать кого-нибудь клюнуть или воспеть, но это уже лишь подтанцовки. В этой теме, особенно в свете возникшего с Жириновским «гей-скандалом» на страницах «Деловой Столицы» разбирался Сергей Ильченко.

Почему же так произошло – дело в том, что от этих шуток зал уже устал. Цирку нужны новые клоуны. Но власть и телевизор люди по собственной воле не оставляют. Неужели страна обречена смотреть пьесу «Уход Жириновского»?

Как все началось

В феврале 2018 года четыре журналистки из парламентского пула: корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, бывший корреспондент «Коммерсанта» Анастасия Каримова и журналистка «Русского международного телевидения» Екатерина Котрикадзе заявили о том, что их домогался депутат Слуцкий.

Истории были довольно древние: самая свежая, с Рустамовой – годичной давности, самая старая, с Котрикадзе – 2011 года. BBC в качестве доказательства опубликовала расшифровку аудиозаписи сделанной Рустамовой. Скандал был вынесен на публичное обсуждение в прямом эфире телеканала «Дождь», когда Владимиру Жириновскому в предвыборном интервью был задан вопрос о поведении Слуцкого. «Об этом знает вся Госдума», – заявила Елизавета Антонова, бравшая интервью.

Жириновский пообещал побеседовать со Слуцким, а «Дождь» написал на своем сайте, что о домогательствах Слуцкого рассказали три журналистки, пожелавшие остаться неназванными. Потом Дарья Жук, уже не анонимно рассказала, что Слуцкий придя на эфир пытался поцеловать ее в губы и трогать за ягодицы – дело было в 2014 году. Дальше все пошло по нарастающей, как обычно и бывает в таких случаях.

Почему они заговорили сейчас?

Случись такая история в любой европейской стране – и это был бы конец политической карьеры Слуцкого. Никто из его коллег не решился бы прийти ему на помощь, потому, что половина избирателей – женщины, которые поддержали бы женщин. Но в России другие расклады.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сразу же заявил, что речь идет о спланированной дискредитации, приуроченной к президентским выборам – мол, отчего же они раньше молчали, и заговорили только сейчас? Но тут как раз все довольно понятно: сначала боялись потерять работу или наткнуться на непонимание коллег, и просто окружающих – мол, скромнее надо одеваться, сами виноваты, а потом было дело Харви Вайнштейна, и все, что за ним последовало.

Дело в том, что Россия – это Европа, но только местами. Некоторая часть ее населения пытается Европе подражать, правда, внешне, поскольку внутренняя логика, определяющая действия европейцев, россиянам не доступна. К тому же они быстро устают от бессмысленных для них условностей, и при первой возможности с облегчением возвращаются к первобытному состоянию. Но зато, постояв с полчаса в непривычной позе, россиянин уже уверен, что стал европейцем, не хуже прочих, и обижается, когда настоящие европейцы гонят его пинками в приматник. Загнанные туда, россияне обиженно воют о двойных стандартах, и этот коллективный вой очень сплачивает их.

С Азией та же история. Подражать Азии русским удобно, но и тамошние обычаи стесняют вольную русскую душу, отчего та протестует, вспоминает, что она европейская и православная, посылает чурок куда подальше, и обижается, схлопотав в ответ пару пинков.

Так вот, четыре девушки, с неостывшей обидой, продвинутые, в силу рода занятий, начитавшись историй о борьбе с харрасментом на Западе, вообразили, что Россия – это тоже Европа. Но были жестоко обломаны.

Другая сторона

Думцы дружно встали на сторону Слуцкого. Это, повторяю, было бы невозможно ни в одной стране, где депутатов выбирают. Но в России выборов нет, а депутатов назначают по разнарядке, спущенной в ЦИК из Администрации президента. Им безразлично мнение избирателей, но важно мнение коллег и начальства. Защита журналисток, и даже требование объективного подхода были бы расценены как некорпоративная позиция, и повлекли бы исключение из списка назначаемых. И потому, все, без исключения, депутаты выступили за Слуцкого и против его обличительниц. Включая и женскую часть ГД, причем госдамы были особенно усердны. Им было важно показать, что они, в первую очередь, лояльные члены корпорации, а уже потом женщины.

Сам Слуцкий, чувствуя неуязвимость, говорил, что ему лестно сравнение с Харви Вайнштейном, хотя оно не совсем верно. Это тоже правда: Вайнштейн все-таки продюссировал длинный список киношедевров, а Слуцкий – всего лишь трусоватый мышиный жеребчик, выслужившийся из комсомольских активистов. Сравнивать их значило бы делать последнему непозволительно щедрый комплимент.

Объективно оценивая поведение Слуцкого, как его описали четверо пострадавших, можно утверждать, что и секс, собственно, был ему не нужен. Проблему с сексом мужчина его возраста и положения может решить безо всякого скандала, десятком разных способов, смотря по тому, к чему лежит душа. Слуцкому же нужно было приподняться в собственных глазах, а, будучи существом трусливым и рептильным от природы, остро ощущающим свое ничтожество, к тому же, давно и прочно запуганным – словом, типичным депутатом российской Госдумы, он мог реализовать эти влечения единственным способом. Делал он это очень неловко, на уровне озабоченного семиклассника. Интересующиеся подробностями легко найдут их в сети, как и биографию Слуцкого. И то и другое характеризует его вполне определенно.

Но Слуцкий типичен. Потешная «Госдура», имитирующая парламент, может состоять только из фриков. Будь это не так, думцы рано или поздно попытались бы вернуть себе положенный им по конституции объем властных полномочий. Опыт 1993 года был Кремлем усвоен, и, чтобы не пришлось во второй раз расстреливать Белый дом из танков, будущие депутаты проходят многоуровневый отбор.

Моральное уродство, умственная убогость на нижнем пределе вменяемости и наличие компромата являются обязательными условиями для признания годными. А, значит, помимо соображений, приведенных выше, думцы, сплотившиеся вокруг Слуцкого, защищали также и своего соущербника. Сдай они Слуцкого сегодня, создай прецедент, и завтра в его положении оказалась бы вся Госдума, включая и ее «женский батальон».

Словом, Слуцкий получил самую широкую поддержку коллег. Точку поставила комиссия Госдумы по этике, еще одна европейская выдумка, ненужная в российских условиях. Рассмотрев жалобы, комиссия не нашла доказательств непристойного поведения Слуцкого.

Слуцкий как повод

Сомнительно, чтобы действия СМИ, втянутых в скандал, были следствием гражданского мужества их редакторов, за исключением, может быть, Русской службы BBC. Редакторы общероссийских СМИ проходят отбор еще более строгий, чем думцы. Очевидно, что разрешение вынести разборки на свет было получено с самого верха. Причин тому видно несколько: скандал отвлечет публику от крупных проблем, а прозондировать общественную реакцию на него очень интересно.

Как бы ни пошли события, ни Слуцкого, ни фракции ЛДПР Кремлю не жаль, это расходный политический материал. Если реакция пойдет в минус, ее можно использовать в плюс новоизбранному президенту. Если будет нейтральной – взять на заметку, при случае такое знание пригодится.

Версия главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова об особом покровительстве, которое якобы оказывает Слуцкому председатель Госдумы Вячеслав Володин неубедительна. Володин, по причинам, изложенным выше, должен защищать любого депутата, если решение о списании на живодерню не спущено сверху. Таким образом, налицо треугольник: Госдума, Администрация президента, курирующая «независимые СМИ» и аудитория этих СМИ, которую разводят в этом балагане, топя в пучине страстей.

Так или иначе, но после решения комиссии по этике независимые – или типа того – СМИ сыграли на обострение ситуации. РБК, «Эхо Москвы» и «Дождь» отозвали из Госдумы своих журналистов обоего пола в связи с повышенной опасностью пребывания там. Как раз в это время в Facebook появились откровения Давлетгилдеева, бывшего журналиста из думского пула, который сейчас живет в Праге, назвавшего Слуцкого «глубоко гетеросексуальным человеком» и посетовавшего, что десятки депутатов предпочитают возить по спецбаням именно мальчиков.

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном, – делится воспоминаниями Давлетгилдеев.– Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот. Да и вообще почему-то в период до камин-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность».

Впрочем, такого бронтозавра, как Жириновский, признаниями Давлетгилдеева не возьмешь. Гомосексуальность лидера ЛДПР общеизвестна, как и то, что фракция ЛДПР – его гарем. Так что насчет «глубокой гетеросексуальности» Слуцкого Давлетгилдеев загнул. Таких упертых в ЛДПР точно не потерпят.

Но вернемся к отважным СМИ и к их реакциям. Лента.ру и Znak.com мамой поклялись не писать о Слуцком. «Русское международное телевидение» туманно объявило, что не будет «взаимодействовать» с Госдумой, «пока Леонид Слуцкий остается на своем посту». Радио «Говорит Москва» обещало сопровождать все новости о Слуцком упоминанием об обвинениях в домогательствах, а Republic при упоминании Госдумы добавлять в скобках: «Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства». И только Русская редакция BBC молча продолжила работу в условиях сексуального террора.

В ответ в Госдуме сыграли на опережение и лишили аккредитации 48 журналистов из нелояльных СМИ. Всего же в Госдуме аккредитован 1001 журналист, вероятно, по числу ночей Шахерезады.

На пороге Европы

Статья 133 УК РФ о понуждении к действиям сексуального характера не имеет механизма применения, а зампред комитета Совета Федерации по конституционному праву Елена Афанасьева считает, что необходимости в ее правовом уточнении нет.

Общественное мнение, судя по комментариям в соцсетях, в целом, на стороне депутата. Журналист в сознании российского обывателя – существо презренное. С учетом специфики российских СМИ в этом есть некоторый резон, но обыватель категоричен, и не признает исключений. Вот типичный комментарий из соцсетей:

Мода из-за океана подхвачена нашими продажными либерастами. Надо просто закрывать все СМИ, которые не хотят работать, а устраивают судилища и ультиматумы. Зачем нам куча желтой прессы? Журналист не должен диктовать условия и требовать-только констатация фактов, а их нет, только сплетни, интриги, наветы, заказуха.

Коллеги по цеху робко поддержали пострадавших, но лишь в пределах, отмеренных начальством. А декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил на лекции, что Слуцкий «может положить руку на коленку или любое место» любому журналисту – и это его право.

Такая реакция была ожидаема. В большинстве примитивных культур, находящихся на уровне социального неолита, включая и российскую, активная сексуальная роль, как в гетеро, так и в гомосексуальных контактах есть, прежде всего, показатель статуса. По этой причине гомосексуализм всегда был широко распространен в России, что отметили и большинство иностранцев, описавших эту сторону русской жизни.

Можно даже предположить, что Жириновский изначально не был геем, но интересы партийного строительства требовали перетрахать всю верхушку ЛДПР, и он пересилил себя, а потом привык и вошел во вкус. Словом, оценка главреда РБК Елизаветы Голиковой, заявившей, что история со Слуцким «это история про отношения власти и общества в целом» абсолютно справедлива, а утверждение экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева о том, что Дмитрий Медведев – жена Владимира Путина вполне правдоподобно.

«Вижу, никто не понимает депутатов Государственной Думы, – написал журналист Горюнов в Facebook. Позвольте мне, как специалисту по Центральной Азии, объяснить вам, что всякая женщина, оказавшаяся в публичном месте без сопровождения мужа, отца, дяди или брата – доступна; если на ней нет платка и обнажены колени – доступна вдвойне; если такая женщина первая заговорит с мужчиной – доступна втройне».

Доступен по словам Горюнова и «всякий безусый миловидный юноша, оказавшийся в публичном месте без родственника, чья борода окладиста и густа» причем «ни женщина, ни юноша, нарушившие правила, не имею права на защиту закона; ибо кто мешал им соблюдать правила и обычаи, принятые в нашей умме?»

Но Горюнов указывает, что «если женщина, страдая от нужды, не может не работать в публичном месте», и ведет себя скромно, то «депутат, коснувшийся ее, должен ей треть от калыма, принятого в ее городе».

Так вот, держу пари, что ни трети, ни четверти калыма из Слуцкого тоже не выжать. Депутаты Госдумы живут только по праву сильного, как стая приматов, каковой российская Госдума и является. И никакая это не «Азия» – в Азии тоже есть свои правила.

Загнать же думцев в рамки хоть каких-то правил может только Путин, и только одним способом: отдав Госдуму под присмотр Рамзана Кадырова, и поставив ему такую задачу. И Кадыров смог бы, примерно за двое суток, вернуть депутатов в те рамки, которые были бы ему указаны. Перепоров нагайкой в течение первого дня всех подряд, поскольку устанавливать вину каждого – только время терять, а на второй день выпоров вторично, по незажившему мясу, тех, относительно кого всплыли бы дополнительные детали.

Я даже не исключаю что Путин в какой-то момент отдаст Кадырову такой приказ. Зачем-то же он позволил своим «независимым СМИ» раздуть эту историю – а такой финал резко поднимет его рейтинг в глазах большинства россиян.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»