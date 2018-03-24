Трамп собирается выслать российских дипломатов из США

Как известно, Совет нацбезопасности США рекомендует президенту Трампу в ответ на террористический акт в Солсбери выслать из страны российских дипломатов. Трамп учел рекомендации совета и готовится осуществить этот шаг.

Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и готов выслать российских дипломатов из страны, сообщает «Bloomberg» со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России перед тем, как самому выслать дипломатов.

По информации «Bloomberg», решение о высылке дипломатов, вероятно, будет объявлено в понедельник. При этом собеседники агентства отмечают, что решение Трампа не окончательное.

Ранее телеканал «CNN» сообщил, что Совет по национальной безопасности США рекомендовал Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Bloomberg»