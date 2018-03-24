Балканский вояж путинских имперцев. Под прицелом – Босния

Российские байкеры из клуба «Ночные волки» отправились в тур по Балканам. «Aljazeera» выяснила, какие цели ставят перед собой мотоциклисты, которым благоволит Путин.

В начале марта глава европейского военного командования США (EUCOM) Кертис Скаперотти назвал Балканы регионом, вызывающим большие опасения из-за колоссального влияния на него России. 20 марта российский мотоклуб «Ночные волки», известный симпатией к российскому президенту Владимиру Путину и его политике, начал девятидневный тур «Русские Балканы». Путешествие байкеры решили начать с Сербии и Республики Сербской (РС), которая находится на территории Боснии и Герцеговины, об этом пишет Мерсиха Гадзо на страницах сайта телекомпания «Aljazeera», перевод материала для «Фокуса» сделал Даниил Непочатов.

Как сообщают члены клуба, цель визита – исследование культурного влияния Российской Империи на Балканы. Однако многим кажется, что их истинные мотивы совсем другие, отмечает «Aljazeera». Боснийские и международные политики обеспокоены появлением пропутинских байкеров, ведь «Ночные волки» разжигают антизападные и сепаратистские настроения среди этнических сербов Боснии. «Мы как военные. Миссия нашего мотоциклетного клуба заключается в том, чтобы вернуть российские земли, которые мы когда-то утратили», – сказал один из членов клуба в 2016 году.

В 2014 году «Ночные волки» попали под санкции США из-за их поддержки вторжения России на Донбасс и оккупации Крыма. Однако боснийские власти, пишет «Aljazeera», запретили въезд лишь главе «Ночных волков» Александру Залдостанову по кличке «Хирург». Пусть и без него, мотопробег начался. Байкеры пообещали встретиться с главой «Ночных волков» в регионе, а также с президентом РС Милорадом Додиком, который не раз грозил властям Боснии провести референдум о выходе автономии из состава государства.

Непрошенные гости

Министр безопасности Боснии Драган Мектич, являющийся этническим сербом и выходцем из оппозиционной к правительству Додика «Демократической партии», сказал «Aljazeera», что приезд «Ночных волков» в страну продемонстрировал лукавство байкеров. «На самом деле они хотят открыть свой офис в столице Республики Сербской Баня-Лука, чтобы следить за предстоящими президентскими и парламентскими выборами в октябре, – говорит Мектич. – Приезд «Ночных волков» может спровоцировать напряженность в Боснии. Если разделить как можно больше граждан страны, Милораду Додику будет легче манипулировать боснийским правительством».

Опасения Боснии вполне обоснованы, пишет «Aljazeera», ведь более 500 российских добровольцев сражались в рядах армии боснийских сербов в начале 1990-х за идею создания на территории страны «Великой Сербии». Во время конфликта погибло более 100 тыс. человек.

Российское посольство в Боснии отвергает заявления о том, что «Ночные волки» представляют угрозу безопасности страны. «К сожалению, в кампании, направленной против байкеров, задействованы власти Боснии, главная задача которых – усилить безопасность, а не подрывать ее», – говорится в заявлении российского посольства для «Aljazeera».

В марте министр безопасности Боснии Драган Мектич подтвердил в интервью «Aljazeera», что сербские ультранационалисты из Республики Сербской тренируются в военных лагерях России. Мектич обвинил правительство Додика в том, что оно сеет страх среди боснийцев, организовывая парамилитарные формирования, и все больше и больше вооружает полицию республики для подрыва целостности государства.

Эти слова Мектича подтверждаются в докладе, опубликованном в марте Американским исследовательским институтом внешней политики, в котором подробно описывается, как Россия поддерживает политические и парамилитарные субъекты, стремящиеся разделить Боснию и Герцеговину.

«Поддерживая сепаратистские настроения в Боснии, Россия надеется создать верное российскому режиму государство, чтобы нанести ущерб авторитету НАТО и ослабить Северный Альянс», – говорится в докладе.

Игры с безопасностью

В документе Американского исследовательского института внешней политики упоминаются три общественные организации, которые входят в поле интересов России: «Ночные волки», «Сербская гордость» и «Ветераны республики Сербской».

«Из нескольких источников нам стало известно, что члены «Сербской гордости» проходят военное обучение в Восточной Боснии под патронатом бывшего эфэсбэшника», – говорит профессор Эмир Сульягич, являющийся одним из авторов доклада.

Однако по мнению старшего члена-нерезидента Атлантического совета Дмитрия Бечева, описанный в докладе план разделения Боснии преувеличен. «Кремль и Республика Сербская имеют тесные связи между собой. Россияне политически помогали Додику на протяжении многих лет. Однако в деятельности, направленной на раскол Боснии, Москва не проявляет себя явно.

Из-за того, что ее планы остаются туманными, Кремль выигрывает, ведь так он держит в напряжении ЕС и США, – говорит Бечев. – Я не уверен, что Россия может взять на себя еще один военный конфликт вдали от своих границ. Ее внимание сосредоточено на поиске сделки с администрацией Трампа. Сейчас Босния выглядит как козырь. Однако если конфликт обострится, это может стать еще одним препятствием для и так уже напряженных отношений России с Западом, а также ускорит истощение дефицитных ресурсов Москвы».

В докладе отмечается, что Республика Сербская активно запасается оружием. За последние два года правительство закупило более 4 тыс. автоматических винтовок, тогда как в 2004 году была куплена всего 851 единица оружия. «Новые закупки – это оружие военного типа, которое вряд ли может понадобиться полиции, – говорит Сульягич. ­– Я очень обеспокоен.

Если вы поговорите с европейскими послами в Сараево, они скажут вам, что приоритетом их деятельности является контроль турецкого влияния на Западных Балканах, которого на самом деле нет. Тогда как очень специфическая российская деятельность активизируется, что вызывает тревогу. ЕС снова играет в азартные игры с миром и безопасностью так же, как в 1990-е годы. Сейчас Босния осталась наедине с проблемой».

Сульягич отметил, что при написании доклада часть рекомендаций заключалась в том, чтобы предупредить союзников из Вашингтона, Анкары и Лондона о том, что происходящее на Балканах не сулит ничего хорошего для будущего региона.

Мерсиха Гадзо, «Aljazeera»