БТР-4 «Буцефал» – ассистент для танков. О незаменимой боевой машине Донбасса

На полигоне «Широкий лан» ВСУ провели очередные испытания модернизированного строевого бронетранспортера БТР-4Е на плавучесть. Гордость украинского военпрома полностью оправдала ожидания.

Приглашенные многочисленные журналисты зафиксировали как тройка машин вполне удачно форсировала водную преграду. Таким образом, были развеяны многочисленные слухи о том, что недавно модернизированный образец – с усиленным днищем – потерял способность преодолевать даже минимальную воду, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Михаил Жирохов.

В целом можно говорить, что именно БТР-4 представляет собой одно из серьезных достижений отечественного военпрома. Еще к началу 2000-х годов наша страна не имела опыта проектирования и самое главное серийного производства легкой бронетехники типа бронетранспортера.

Однако Харьковское конструкторское бюро машиностроения в инициативном порядке в рамках программы «Ладья» разработало машину, которая впоследствии и стала знаменитым «Буцефалом».

Интересно, что наши инженеры сознательно или нет, но отказались при проектировании от устаревшей схемы советских бронетранспортеров типа БТР-70 или БТР-80 колесной формулы 8х8. В итоге харьковчанам удалось излечить главную «болезнь» советских машин – для экипажа сделали отдельные двери, а для десанта (от 7 до 10 человек) – выход с кормы. Мало того, изначально была предусмотрена возможность применения разнообразных боевых модулей, причем если посмотреть внимательно, то видно, что у бронетранспортера БТР-4 боевой модуль смещен назад. Сделано это для того, чтобы развести модуль и оператора, который им управляет, по разным углам. Такая конструкция повышает безопасность – при поражении модуля оператор остается невредим.

Еще одной особенностью стала модульная конструкция двигательной установки – то есть еще на этапе проектирования была предусмотрена возможность установки на БТР-4 разных двигателей. Хотя машина разрабатывалась под харьковский дизельный двигатель 3ТД. Но по желанию заказчика его можно легко заменить на немецкий Deutz или итальянский Iveco Cursor 10. Кстати, по мощности украинский мотор не уступает «немцу»: максимальная мощность Deutz – 598 л. с., потенциал 3ТД – 600 «лошадок».

Естественным для Украины того периода был и дальнейший путь машины – она пошла на экспорт. Именно благодаря этому в самый тяжелый начальный период войны на Донбассе она значительно усилила боевой потенциал нашей армии. Дело в том, что перед самой войной Ирак по разным причинам отказался от партии машин, и тогда было принято решение отправить их на фронт.

Уже в мае 2014 г. лично тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк прямо под оккупированным россиянами Славянском передал четыре БТР-4Е отряду спецназначения Национальной гвардии Украины «Омега».

В конце мая 2014 г. появились сообщения о заключении контракта на поставку 194 БТР-4 не только для НГУ, но и для армии. С тех пор БТР-4 стабильно стали поступать на вооружение не только аэромобильных частей (95-й, 25-й бригады), но и, например, 92-й механизированной бригады.

Боевой опыт применения БТР-4 в ходе войны на Донбассе и в Ираке позволил накопить харьковчанам огромный опыт. Оценки военных, не всегда однозначные, позволили внести сотни изменений в конструкции бронетранспортера. На этом фоне продолжался процесс импортозамещения – так, если в БТР-4 образца 2014 г. количество деталей из РФ составляло 45%, еще 45% были украинскими, а 10% импортировались, то к 2017 г. Украина начала самостоятельно производить уже 88% агрегатов и узлов для БТР-4, импортируя лишь 12%.

На сегодняшний день вершиной развития схемы БТР-4 стал вариант БТР-4МВ1, представленный в Киеве на выставке «Зброя та безпека-2017». Основным отличием от предыдущих модификаций стал абсолютно новый корпус – вместо архаичного носового узла с бронестеклами и дверьми был поставлен новый со значительным углом наклона и с размещением механика-водителя и командира в отдельных люках.

Кроме того, в кормовой части для выхода десанта размещена откидная аппарель (в которой имеется дополнительная дверь), а броневая защита корпуса была ощутимо повышена с уровня STANAG 4569 Level 2 до уровня Level 3.

Как и предыдущий вариант БТР-4МВ, БТР-4МВ1 оснащен немецким дизельным двигателем Deutz BF6M1015CP мощностью 450 л. с. и стандартным боевым модулем БМ-7 «Парус».

Стоит отдельно отметить крайнюю эффективность этого боевого модуля с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1 с боекомплектом 350 снарядов, спаренным 7,62-мм пулемётом КТ-7,62, 30-мм автоматическим гранатомётом КБА-117 и самым главным противотанковым оружием – 130-мм ПТРК «Барьер» с двумя ракетами. Причем в отличии от других боевых модулей, военные активно применяют не только пушки и пулеметы, но и ракеты – в сети было несколько роликов с пусками в боевых условиях и на полигоне.

Все это весьма смертоносное «хозяйство» весьма эффективно управляется с помощью очень современного оптико-телевизионного прицельного комплекса, а также системы управления огнём «Трек-М». Доходило до того, что в ходе летних боев 2014 г. танкисты и экипажи БТР-4 Нацгвардии выработали оригинальную тактику совместной боевой работы, при которой для корректировки огня танков использовались возможности системы наведения «Буцефала».

Модернизация БТРа продолжается и поныне – для украинской армии сейчас на первый план выходит не только количественное, но и качественное наполнение. Так, в войска стали массово поступать бронированные ремонтно-эвакуационные, санитарно-эвакуационные машины и даже самоходные минометы на базе БТР-4.

Кроме того, несмотря на злопыхательства российских СМИ, наши бронетранспортеры по-прежнему продолжают пользоваться стабильным спросом на мировом рынке вооружений. Так, в 2017 г. Индонезия купила пять плавающих БТР-4М для оценки возможностей перевооружения своего Корпуса морской пехоты. Пока о закупке крупной партии речь не идет, но индонезийские военные крайне положительно оценили качества нашего бронетранспортера.

Таким образом, можно говорить, что наш БТР-4 «Буцефал» – далеко не предел совершенства и у машины немало недостатков и детских болезней, которые, впрочем, постепенно исправляются. Однако основной характеристикой является соответствие стандартам НАТО и, что немаловажно в наших условиях – привлекательное соотношение цена-качество.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»