Как Кремль пытается организовать в Украине Беслан

На видео, представленном в качестве доказательства по делу Рубана-Савченко, подельник депутатки говорит о трех этапах переворота. На первом – киевляне должны выйти на улицы.

В деле о готовившемся перевороте с лихвой бурлеска и буффонады. Обвинения прокуратуры выглядят где-то даже комично, если бы не видео, на котором действительно Надежда Савченко и Владимир Рубан обсуждают с офицерами ВСУ план захвата власти и физической ликвидации руководителей страны, пишет Сетевой Оракул на страницах издания «Деловая Столица».

Кому-то показалось, что ключевые фигуранты разговора – умалишенные. Но если упустить явно абсурдные нотки в их речах, то сценарий переворота выглядит довольно реалистичным. Таким или схожим образом в историю вошли Пиночет сотоварищи в Чили, «черные полковники» в Греции, армянские террористы, расстрелявшие свой парламент 27 октября 1999 г., и т. д.

Но в планах, озвученных Рубаном, был еще один момент: по его задумке, сначала на улицы должны выйти киевляне. На это офицер-переговорщик задает резонный вопрос: а почему они выйдут? Рубан уверяет: мы их выгоним. Дальше – «снос красивого здания, на чертовом месте построенного» и, собственно, сам захват власти. Однако больше всего в этой истории настораживает первый этап, поскольку он касается каждого из нас.

Итак, что может выгнать киевлян на улицы? Уже было несколько попыток зажечь улицу, последняя – палаточный городок приверженцев Михеила Саакашвили – бесславно закончилась 3 марта, когда полиция ликвидировала табор, и никто из киевлян не вышел его защищать. То есть с политическими требованиями к власти на масштабные акции люди не собираются.

Темы антикоррупционного суда, е-деклараций и новый закон о выборах будоражат активных пользователей Facebook, но не подавляющее большинство граждан. Отсюда допущение, что вывести киевлян на улицы должно было что-то, что касается жизни и безопасности всех, или же гибель известных людей.

Второй вариант, к сожалению, реализовать не сложно. Покушения со смертельным исходом на журналиста Павла Шеремета, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, разведчика Максима Шаповала до сих пор не раскрыты. И нет ни малейшей гарантии, что не будет новых убийств. В Украине предостаточно публичных фигур, лидеров общественного мнения, часто жестко критикующих власть, которые могут рассматриваться нашими врагами в качестве потенциальных мишеней.

В соседней Словакии смерть журналиста-расследователя Яна Куцияка спровоцировала массовые протесты оппозиции и череду отставок во власти. В Украине одно или несколько громких политических убийств также может всколыхнуть общество. Особенно велика опасность такого сценария ввиду вхождения Украины в период предвыборной турбулентности.

Есть и другой способ выгнать киевлян из офисов и квартир, к которому способны прибегнуть террористы, – это страх. На днях в столичном метро поймали мужчину со взрывчаткой. А скольких не поймали? Взрывы в подземке, газовая атака не на парламент, о чем говорила Савченко, а на обычных горожан, теракт в церкви на религиозный праздник, или в школе, как это было в Беслане в 2004 г.. Тогда в результате атаки исламистов и штурма здания силовиками погибло, по официальным данным, 333 человека.

В любом случае власть обязательно обвинят в бездеятельности и будут требовать ее отставки. Так что нельзя исключать того, что именно такой вариант провоцирования людей на протесты и имел в виду подельник Савченко и Рубана. У нас, слава Богу, пока не было своих шахидов-смертников, но опасная черта близко. Нашелся же гражданин Гуменюк, бросивший гранату в нацгвардейцев под парламентом 31 августа 2015 г.

Сетевой Оракул, «Деловая Столица»