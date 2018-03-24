Скрипаль просил Путина позволить ему вернутся в Россию

Экс-шпион Скрипаль обращался к президенту России Путину с просьбой позволить ему вернутся в Россию. Скрипаль раскаивался, что был двойным агентом, но предателем себя не считал.

Экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль писал президенту РФ Владимиру Путину и просил предоставить ему возможность вернуться из Великобритании в Россию. Как сообщает «ВВС», об этом в экслюзивном интервью британскому агенству сообщил бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков.

По его словам, Скрипаль позвонил ему из Лондона и сообщил, что писал Путину о просьбе вернуться в РФ.

«В 2012 году он позвонил мне, мы говорили около получаса. Он сказал, что написал Путину, чтобы его помиловали и разрешили приехать в Россию, так так там его мать, брат и родственники», – заявил Тимошков.

Он добавил, что Скрипаль «очень раскаивался, что был «двойным агентом», но «предателем» себя из-за этого не считал, поскольку присягу принимал на верность Советскому Союзу, а не России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это заявление, сообщают РИА «Новости».

«Нет. Это не так», – заявил Песков.

Ранее он заявил, что Россия сама передала Скрипаля Великобритании и он не представлял никакой ценности, а также назвал «искусственными» все «теории заговора» о мотивах Москвы отравить экс-полковника ГРУ.

Как известно, отравленных россиян – Сергея Скрипаля и его дочь Юлию – нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта. Следствие ведется по статье «покушение на убийство», хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на саммите европейских лидеров в четверг будет пытаться убедить страны ЕС выслать российских дипломатов по всей Европе.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов.

«ВВС»