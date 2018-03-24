Трампу советуют выслать российских дипломатов из США

Совет нацбезопасности США рекомендует президенту Трампу в ответ на террористический акт в Солсбери выслать из страны российских дипломатов. Трамп обдумывает данное решение и пока не определился.

Совет по нацбезопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «CNN» со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Трамп обдумывает подобное решение и ещё не определился, сколько дипоматив покинут США.

«Если президент решит выслать дипломатов РФ, то это вероятно, произойдет в начале следующей недели», – заявляет источник.

Как известно, 4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата.

«CNN»