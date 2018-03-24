Литва планирует выслать сотрудников российского посольства

Речь идет о сотрудниках российского посольства, которые под прикрытием дипломатического статуса занимаются разведкой в Литве в пользу России. Власти Латвии так же решают вопрос и о других ответных мерах в адрес России за террористическую атаку в Солсбери.

Поддерживая солидарность с другими странами ЕС, Латвия планирует выслать одного или нескольких сотрудников посольства России, которые занимаются в Латвии разведкой. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Гинтс Эгерманис, передает портал «Delfi».

Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, какими могут быть шаги в ответ на отравление Россией в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля.

Эгерманис не сказал, сколько стран примут участие в акции солидарности и сколько российских дипломатов планируется выслать. Подробная информация будет представлена ​​в понедельник, 26 марта.

Спецслужбы Латвии ранее в своих публичных отчетах заявляли, что российская разведка и спецслужбы на территории Латвии умеренно активны и не создают значительной угрозы интересам Латвии.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что Литва вышлет российских офицеров, работающих под дипломатическим прикрытием. Лидеры 20 стран ЕС решительно настроены на ответные меры в адрес России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.

«Delfi»