Путин намерен обеспечить жильем украинских военных-предателей в Крыму

Путин своим указом предоставил право на обеспечение жильем бывших украинских военнослужащих перешедших после оккупации на службу в российскую армию.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, живущих в Крыму. Документ от 22 марта опубликован на российском официальном сайте «Государственной системы правовой информации».

Согласно указу, право на обеспечение жильем имеют граждане РФ, которые живут на полуострове, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2014 года с военной службы и правоохранительных органов Украины.

Также право на обеспечение жильем получат уволенные до 18 марта 2014 года со службы в военном управлении и воинских формированиях и в органах специальной связи и защиты информации Украины.

Жилье могут получить и члены семей погибших военных из перечисленных выше категорий.

Как сообщалось в конце 2014 года, в Крыму ФСБ и другие органы выгоняли из квартир семьи украинских военных, оставшихся верными присяге, а также отбирали пустующие квартиры украинских бойцов.

«Гуляй Поле»