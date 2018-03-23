Путин намерен обеспечить жильем украинских военных-предателей в Крыму

Путин своим указом предоставил право на обеспечение жильем бывших украинских военнослужащих перешедших после оккупации на службу в российскую армию.
Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, живущих в Крыму. Документ от 22 марта опубликован на российском официальном сайте «Государственной системы правовой информации».
Согласно указу, право на обеспечение жильем имеют граждане РФ, которые живут на полуострове, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2014 года с военной службы и правоохранительных органов Украины.
Также право на обеспечение жильем получат уволенные до 18 марта 2014 года со службы в военном управлении и воинских формированиях и в органах специальной связи и защиты информации Украины.
Жилье могут получить и члены семей погибших военных из перечисленных выше категорий.
Как сообщалось в конце 2014 года, в Крыму ФСБ и другие органы выгоняли из квартир семьи украинских военных, оставшихся верными присяге, а также отбирали пустующие квартиры украинских бойцов.
«Гуляй Поле»